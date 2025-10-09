Barroso deve sair rapidamente após anunciar aposentadoria, avalia professor

A saída do ministro Luís Roberto Barroso do STF (Supremo Tribunal Federal) deve acontecer logo após o anúncio da aposentadoria, disse Emílio Peluso Neder Meyer, professor de direito da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Meyer, não há prazo constitucional para o presidente indicar o sucessor nem para a sabatina no Senado, e o tempo de tramitação depende de fatores políticos e negociações. O histórico mostra que a vaga pode ficar aberta por meses, como ocorreu em nomeações recentes.

Provavelmente ele pode ainda ter alguma sessão na Segunda Turma, à qual ele está vinculado. Há uma tarefa de também terminar eventuais processos que já estejam próximos de um encerramento ou de uma elaboração de uma posição específica dele.

Não acredito em um prazo muito grande para ele continuar no exercício da função. Provavelmente, Barroso já deixa esse cargo muito rapidamente e aí já começa toda a discussão sobre qual seria o nome que o presidente Lula deve nomear para o Supremo.

Não há prazo pra indicação. Basta lembrar do próprio caso do ministro Barroso. A nomeação dele levou um bom tempo. A ex-presidente Dilma Rousseff, que fez a nomeação, demorou bastante para chegar a um nome que correspondesse ao que se esperava do exercício da função no Supremo.

É possível que essa cadeira fique vaga por um tempo um pouco maior. Recentemente, houve todo o imbróglio da nomeação do ministro André Mendonça, quando o senador Davi Alcolumbre demorou para poder pautar a discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Não há um prazo constitucional e isso pode demorar, mas essa nomeação não será tão longa da parte do presidente Lula. Emílio Peluso Neder Meyer, professor de direito da UFMG

O professor também explica que o Senado tende a aprovar os indicados, embora algumas sabatinas provoquem debates acalorados sobre temas sensíveis e o histórico do candidato.

Sempre respondemos a essa questão ou pensamos nela olhando para o histórico. Houve rejeições de indicados para o Supremo recentes? Não. Elas aconteceram lá na década de 189o. Foram indicações feitas de pessoas que não eram, ocupavam ou exerciam uma função que pudesse atender aquilo que era requisitado pela Constituição de 1891.

Depois disso, não temos isso no histórico brasileiro. Pós-88, principalmente, é um Senado muito mais protocolar. Mas tivemos algumas nomeações um pouco mais divididas, que levaram a um debate maior na comissão que faz a sabatina. Emílio Peluso Neder Meyer, professor de direito da UFMG

Na sabatina, os senadores avaliam critérios como notório saber jurídico e reputação ilibada, além de examinar posições anteriores do indicado sobre temas polêmicos.

Se considerarmos que o senador vai cumprir uma função determinada pela Constituição, o senador tem que avaliar se o indicado pelo presidente da República tem notável saber jurídico e reputação ilibada. Esses são os dois requisitos de mérito específicos.

Os demais são requisitos formais, em relação à idade, por exemplo, e costumam ser colocados pelos senadores. Eles são preparados pela sua assessoria para trazer questões centrais. Por exemplo, como o ministro enxerga temas divisivos, como aborto, uso de drogas, etc, e tenta obter a posição dele para que isso possa de alguma maneira influir no próprio processo.

O senador vai fazer uma certa varredura do que foi a perspectiva política daquele indicado nos últimos anos, levantar o que ele já trouxe de posicionamento, seja na imprensa, seja em artigos publicados ou em formas de defender certas questões. Isso tudo será levado em consideração e discutido durante a sabatina. Mas isso não costuma levar a um problema de reprovação ou de rejeição do indicado no caso brasileiro. Emílio Peluso Neder Meyer, professor de direito da UFMG

Já há uma briga em Brasília por essa vaga que o ministro Luís Roberto Barroso abre. São três nomes já colocados na mesa. O primeiro é do advogado-geral da União, Jorge Messias, que é visto como o favorito para essa vaga, inclusive dentro do Supremo. Daniela Lima, colunista do UOL

Vou dizer para todo o Brasil. Eu ouvi e vi o governador [Tarcísio de Freitas] ligando para os líderes com a seguinte frase: 'nós não podemos dar mais uma vitória ao Lula, senão não vai ter nem eleição em 2022. Vai ser um passeio porque ele já está forte e se nós dermos esse espaço fisca, o governo vai ficar muito forte'. José Guimarães, deputado federal (PT-CE)

