Arthur Elias convoca seleção para amistosos contra Inglaterra e Itália

09/10/2025 17h17

Os amistosos serão os primeiros compromissos oficiais da seleção após a conquista da Copa América. Arthur Elias ressaltou a importância de a equipe, vice-campeã olímpica, medir forças com adversárias qualificadas.

"A Inglaterra é uma seleção que a gente estudou muito bem, que com certeza vai nos testar em alto nível, tanto para conseguirmos atacar - tem uma boa defesa, bem compacta - quanto também para tomar os cuidados com a qualidade das atletas, assim como nós temos a qualidade das nossas jogadoras", detalhou o técnico. "Contra a Itália, o interessante é que é um confronto diferente. São modelos de jogo bastante diferentes da Itália e da Inglaterra. Isso em pouco tempo é bastante rico para uma preparação onde a gente precisa, com um treino somente, colocar um outro confronto de sistemas, de características de atletas para que a gente consiga vencer os dois jogos".

Brasil x Inglaterra - 25 de outubro (sábado), às 13h30 (horário de Brasília) -  Etihad Stadium,  na cidade de Manchester;

Brasil x Itália - 28 de outubro - 13h15 - Estádio Ennio Tardini, cidade de Parma.

