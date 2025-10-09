Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Trabalhadores com carteira assinada agora têm a possibilidade de contratar empréstimos utilizando o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa Crédito do Trabalhador, lançado pelo governo federal.

Como funciona o crédito com garantia do FGTS

Empregados registrados sob o regime da CLT podem solicitar essa nova modalidade de crédito, que foi criada para ampliar o acesso a financiamentos com condições mais vantajosas. A solicitação é feita exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou diretamente em bancos e instituições financeiras parceiras.

Durante o processo, o trabalhador informa o valor desejado, e o sistema apresenta propostas de diferentes instituições, em formato semelhante a um leilão. Dessa forma, o solicitante pode escolher a melhor oferta, considerando taxas de juros e prazos de pagamento.

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, com limite de 35% do salário mensal. De acordo com o governo, isso possibilita a aplicação de juros menores do que os cobrados em empréstimos consignados convencionais. Após a contratação, o acompanhamento do contrato pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É permitido utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia, e em caso de demissão, até 100% da multa rescisória pode ser destinada à quitação do débito. A troca de emprego dentro do regime CLT não altera o contrato vigente.

A coordenação do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer diretrizes e definir limites de juros.

Desde 25 de abril, trabalhadores que já possuem empréstimos com desconto em folha podem migrar seus contratos para essa nova modalidade. O principal objetivo da iniciativa é reduzir o endividamento excessivo entre os brasileiros.

Essa opção pode ser especialmente útil para pagar dívidas de maior custo, como as do rotativo do cartão de crédito. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o crédito com garantia do FGTS também pode ajudar a regularizar pendências no cheque especial ou empréstimos pessoais. Ela explica que, em situações de emergência e falta de reserva financeira, essa linha costuma ser mais vantajosa do que outras disponíveis no mercado.

Por outro lado, o crédito não é indicado para aposentados que continuam trabalhando e já utilizam a margem consignável de seus benefícios do INSS. "Nesses casos, o consignado do INSS é mais interessante, pois tem juros menores que o consignado da CLT", orienta a especialista.

Antes de contratar, é fundamental analisar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Evite parcelas que pesem demais no orçamento. O empréstimo pode ser uma boa alternativa para investir em algo relevante, como a compra de um imóvel, mas não vale a pena se for apenas para cobrir despesas cotidianas."

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital

Para utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é necessário ter uma conta no Gov.br. Veja como fazer:

Acesse o site Gov.br e preencha os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a cinco perguntas sobre sua trajetória profissional; Após a verificação, será gerada uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro acesso; Com o cadastro concluído, a Carteira Digital fica disponível no app (para Android e iOS) ou no site servicos.mte.gov.br

.O documento digital é emitido automaticamente. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, qualquer pessoa com CPF ativo já possui uma Carteira de Trabalho Digital. Aqueles que nunca tiveram vínculo formal verão apenas suas informações de identificação civil.