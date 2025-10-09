Topo

Notícias

Após derrubada de MP, Haddad desiste de viagem a Washington para reuniões do FMI

Brasília, 09

09/10/2025 18h49

Após a derrota do governo com a derrubada da Medida Provisória (MP) alternativa à alta do IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desistiu de viajar a Washington para as reuniões anuais do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele permanecerá no Brasil para o "cumprimento de agendas oficiais", informou a pasta.

A secretária de Assuntos Internacionais da Fazenda, Tatiana Rosito, vai representar o ministro nos encontros entre os dias 13 e 16 de outubro, e na programação da trilha financeira do G20, segundo o ministério.

Na manhã desta quinta-feira, Haddad disse a jornalistas que medidas para compensar a frustração de arrecadação, após a derrubada da MP, seriam levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou ter tempo para pensar nas alternativas, e disse que o presidente não vai abrir mão de programas sociais com responsabilidade fiscal.

O governo contava com recursos da MP para fechar o orçamento de 2026. O PLOA prevê R$ 40,87 bilhões em receitas administradas extraordinárias, que incluem R$ 20,87 bilhões com o texto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Quem indicou Barroso ao STF? Veja trajetória do ministro na Corte

Barroso anuncia aposentadoria antecipada do STF

EUA vence Itália (3-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

Importantes países ainda não apresentaram suas metas para a COP30, diz presidente do evento

Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Defesa diz que Zambelli enviou carta a ministro italiano: 'Decisão injusta'

Wall Street fecha em baixa à espera de resultados empresariais

Áustria, Dinamarca e Países Baixos goleiam nas Eliminatórias para Copa de 2026

Justiça multa Prefeitura de SP em R$ 25 milhões por restringir aborto legal

Trump diz que 'vai tentar' ir ao Egito para assinatura de acordo sobre Gaza