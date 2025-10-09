Topo

Após derrota no Congresso, Lula diz que discutirá semana que vem como sistema financeiro pode pagar imposto devido

09/10/2025 08h05

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que discutirá na próxima semana como o sistema financeiro pode pagar o imposto devido após derrota do governo com a queda da MP de taxação sobre aplicações financeiras.

O governo sofreu uma dura derrota na Câmara dos Deputados na quarta-feira com a aprovação de um requerimento que retirou de pauta a Medida Provisória 1303, que trata da taxação de aplicações financeiras, e na prática levou à perda de validade da principal proposta de ajuste das contas do Executivo para o próximo ano.

Em entrevista à rádio Piatã, da Bahia, Lula ainda comentou a conversa nesta semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que quer manter uma relação boa, civilizada e democrática com os EUA.

(Reportagem de Eduardo Simões)

