Barba e parte íntima: aparador de pelos Mondial sai a R$ 100 na Mega Oferta

Se você gosta de fazer barba e cabelo em casa, talvez se interesse pelo aparelho Super Groom 10, da Mondial, um aparador de pelos que promete ser "tudo em um", ajudando a aparar o cabelo, barba e outros pelos no corpo.

O produto está com desconto de 14% na Amazon e custando R$ 99,90. O Guia de Compras UOL já testou esse aparelho; confira a seguir os principais pontos positivos e de atenção dele:

O que gostamos?

Versatilidade. A quantidade de acessórios do Super Groom 10 é excelente e faz dele um "pau para toda obra". É possível aparar barba, pelos corporais (inclusive de partes íntimas) e até mesmo cortar cabelo e pelos de orelha e nariz. Essa versatilidade toda também se traduz em economia de espaço, uma vez que você não precisará ter aparelhos específicos para cada função.

Sem fios. O fato de o aparador ser sem fios torna o seu uso bem flexível. Ele é útil principalmente para quem costuma se barbear em uma área de fácil limpeza, mas que não tem tomada próxima.

Boa duração de bateria. Mesmo após usar o aparelho por mais de meia hora, a bateria não deu nenhum sinal de que estava próxima de acabar.

Desempenho. Tirando uma situação específica (descrita mais abaixo), em nenhum momento, o Super Groom 10 se mostrou inapto para a tarefa. Todas as pontas de corte funcionam muito bem e são eficientes, sem machucar a pele.

A troca entre os acessórios também é simples e depende apenas de encaixar/desencaixar, dispensando qualquer ação mais complexa. No geral, é um aparelho bem simples de usar.

Pontos de atenção

Uso com pentes não foi bom. Uma única situação com o Super Groom 10 não foi satisfatória: na hora de aparar (e não raspar) pelos da barba. Neste caso, foi necessário usar um dos pentes do kit e, talvez devido aos pelos da minha barba serem grossos, eles acabaram enroscando nos próprios pentes e causando "puxões" desagradáveis.

Não é à prova d'água. Tanto para limpeza do aparelho quanto pela comodidade, seria interessante que o Super Groom 10 fosse à prova d'água. Como ele não é, cabe tomar cuidado para evitar que ele seja molhado.

O que mudou para mim?

Ter um aparelho "tudo em um" certamente representou uma economia de espaço e tornou o ato de aparar pelos mais simples, prático e rápido. Além disso, há também a economia de tempo e dinheiro, já que é possível fazer tudo em casa com um único aparelho.

Para quem indicamos?

O Super Groom 10 é uma boa escolha para quem busca um aparador de pelos versátil, que ofereça diversas funções sem ocupar tanto espaço, e que não queira gastar muito. Ele é um produto interessante tanto para quem busca um aparador de pelos faciais, quanto corporais.

*Com informações de reportagem publicada em 16/07/2025.

*Com informações de reportagem publicada em 16/07/2025.

