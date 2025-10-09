Sakamoto: 'Antes de falar de namoro, relação Brasil-EUA é de interesses'

A reaproximação recente entre Brasil e Estados Unidos, com uma nova ligação entre autoridades dos países, seguirá lógica pragmática, marcada por interesses econômicos e estratégicos de ambos os lados, avalia Leonardo Sakamoto, colunista, no UOL News, do Canal UOL.

O colunista vê avanços na pauta comercial, mas ressalta que a relação continua volátil, sob influência do perfil imprevisível de Trump e da pressão do bolsonarismo na política brasileira.

O que acontece é que agora, ao que tudo indica? Duas coisas. Na economia e na relação Brasil-Estados Unidos, eu acredito que a gente pode esperar um avanço pragmático de ambos os lados. Antes de falar de namoro, digamos que é uma relação por interesses de ambos os lados, o Brasil é claro dos interesses, os Estados Unidos vai se colocando na mesa também a questão de interesse econômico e a possibilidade também de ganhar.

O Rubio está seguindo a ordem de Trump, o Trump está sendo também orientado por outras pessoas dentro da Casa Branca, que não apenas o Rubio nesta área. Houve muita gente que conversou, como o Jamil colocou, houve muita gente que conversou com o Trump nesse período entre a imposição do tarifaço e a Assembleia Geral da ONU, foram empresários brasileiros, foram empresários norte-americanos, lembrando que o café e a carne nos Estados Unidos aumentaram consideravelmente de preço no momento que a inflação está subindo lá.

Segundo Sakamoto, pressões empresariais e diplomáticas influenciaram o recuo nas tarifas e aceleraram as negociações, que envolvem temas como terras raras, big techs e exportação de etanol de milho.

Você teve aumento de preços, empresários de lá reclamaram, empresários daqui foram reclamar. Alguns deles com cacife foram reclamar, teve uma ação da diplomacia brasileira, uma ação da diplomacia norte-americana, visitas de canto a outro, conversas que não foram narradas e não foram anunciadas, até porque a gente viu o que acontece quando o governo anuncia de antemão como foi aquela reunião do ministro Fernando Haddad com o secretário-tesouro Scott Besant, que acabou flopando muito por conta da sabotagem dos traidores bolsonaristas lá nos Estados Unidos.

Sakamoto destaca ainda que o ritmo de solução das sanções econômicas deve ser mais rápido que o das restrições contra ministros do STF, já que interesses dos EUA pesam mais na pauta comercial.

Para o Trump, não incomoda quase nada manter a Magnitsky em cima do Moraes, em cima da esposa do Moraes, as restrições dos vistos. Ou seja, a solução deve vir desses dois processos em dois momentos diferentes. É claro que o Supremo comemora uma possibilidade da solução econômica, porque isso influencia depois no clima para resolver a questão dessa outra situação.

O colunista avalia também que, no cenário político interno, Eduardo Bolsonaro acabou fortalecendo Lula ao buscar pressão internacional contra o STF, o que ajudou o presidente a retomar protagonismo diante do bolsonarismo.

E por fim, esse é o impacto para o Brasil e os Estados Unidos. Do bolsonarismo, o impacto do avanço dessas conversas é péssimo. Eduardo Bolsonaro, ele vem se firmando como o grande cabo eleitoral de Lula para 2026. E quanto mais Eduardo Bolsonaro faz bobagem no exterior, quanto mais o bolsonarismo estende bandeiras dos Estados Unidos em pleno 7 de setembro, se enrola em bandeiras, reza para o Trump da mesma forma que rezava para pneu, o Lula vai conseguindo melhorar a sua popularidade.

