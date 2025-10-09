Amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão são "oportunidade para melhorar", diz Ancelotti

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, considerou nesta quinta-feira (9) que os amistosos contra Coreia do Sul e Japão são "uma oportunidade para melhorar" antes da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil, que se classificou para o torneio, teve uma campanha irregular nas Eliminatórias, que terminaram em setembro com uma vitória por 3 a 0 sobre o Chile e uma derrota por 1 a 0 para a Bolívia.

"(A Ásia) é uma escola de futebol que evoluiu muito nos últimos anos. Gostamos de disputar estes dois jogos, que vão ser difíceis (...). É importante porque pode acontecer que na Copa do Mundo tenhamos que enfrentar a Coreia ou o Japão", disse Ancelotti durante a coletiva de imprensa em Seul, onde a seleção canarinho vai jogar contra a Coreia do Sul na sexta-feira.

Na próxima terça-feira, em Tóquio, o adversário será o Japão.

"Cada um de nós pensa em um objetivo muito claro: esse objetivo é, e tem que ser, ganhar a Copa do Mundo. Não quero jogadores que queiram estar na Copa para ser o melhor do mundo ou do Mundial. Tem que estar na Copa para ganhar a Copa", comentou Ancelotti sobre a formação do elenco para o torneio do ano que vem, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O ex-técnico do Real Madrid contará, nesta rodada dupla de amistosos, com os retornos de Rodrygo e Éder Militão, a quem ele comandou durante seu ciclo no time 'merengue'.

"A seleção brasileira tem uma base muito ampla (...). Gosto muito do ambiente dos jogadores, acho que é muito positivo pela atitude, profissionalismo, e estou convencido de que vamos preparar um ambiente muito bom e positivo para a Copa", garantiu.

O técnico italiano comemorou o retorno de Militão, que se recuperou após sofrer graves lesões no joelho. O zagueiro disputou suas últimas partidas com a 'amarelinha' em junho de 2024.

"Voltou" e "está mostrando no Real Madrid sua melhor versão", afirmou o treinador. "É um jogador muito importante ainda que ele tenha que enfrentar uma concorrência muito intensa na posição de zagueiro".

Carlo Ancelotti confirmou o titular do gol devido à lesão de Alisson: Bento vai defender a meta contra a Coreia do Sul, e Hugo Souza, estreante pela seleção, terá a oportunidade no time principal contra o Japão.

Assumindo a função de capitão na ausência de Marquinhos, o volante Casemiro destacou que o Brasil jogará contra adversários de "alto nível" para construir "harmonia" e "conexão" como equipe.

erc/mar/aam/am

© Agence France-Presse