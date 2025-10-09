Mega Oferta tem air fryer Philips Walita por R$ 254: 'silenciosa e potente'

O Guia de Compras UOL encontrou a air fryer Série 3000 Grill Edition, da Philips Walita, com 33% de desconto, por R$ 254,15, durante a Mega Oferta Amazon Prime.

Para chegar nesse preço é preciso usar o cupom "15COZINHA" antes de finalizar o pagamento. A oferta é exclusiva para assinantes do Amazon Prime, mas quem não é pode ter acesso ao desconto fazendo uma assinatura grátis por 30 dias e depois cancelar o serviço, caso não tenha interesse em mantê-lo.

Disponível em versões de 110 V e 220 V, o produto tem um cesto de tamanho médio, com capacidade total de 4,1 litros —ou seja, dá para preparar comida para até quatro pessoas. Saiba mais a seguir.

O que a Philips Walita diz sobre essa air fryer?

Tecnologia Rapid Air: cesto com relevo em formato de estrela, que faz o ar quente girar mais rápido para deixar alimentos crocantes

Promete 23% de economia de energia e mais rapidez no cozimento

É silenciosa

Tem display analógico

Tem 1.400 W de potência

Vem com sete funções pré-definidas para cozinhar

Possui timer de 60 minutos e desligamento automático

Cesto com peças removíveis para facilitar na limpeza, que podem ser levadas à lava-louças

O que diz quem comprou?

Com mias de 2.300 avaliações de consumidores, o modelo apresenta uma pontuação média de 4.7 (do total de cinco). Quem comprou elogiou o funcionamento silencioso e a facilidade de uso. Confira:

Excelente e super potente! Ela retira a grade para lavar, o que facilita muito a higienização. Tem um tamanho ideal. Custo-benefício ótimo. Bem silenciosa. Gersia

Muito boa, não é tão grande, mas atende às necessidades de uma família com duas pessoas. Visor traz sugestões de tempo e temperatura, o que ajuda na hora de usar, os alimentos ficam crocantes, sem ressecar demais. Já tenho ela há quase um ano e funciona perfeitamente. Andréia Bamberg

Quase não faz barulho. É fácil de usar e prático para limpar. O pão de queijo fica pronto em 20 minutos e fica mais gostoso do que no forno. A batata fiz sem óleo: ficou sequinha e fritou rápido. Mayara Melo

Bonita, silenciosa e rápida. Recomendo. Germano

Pontos de atenção

Contudo, algumas pessoas relatam que o produto é difícil de limpar, que o cesto é muito pequeno e que o timer não funciona corretamente. Veja:

Nesses cinco meses de uso não tive problemas. Ela é potente, assa rápido e tem um bom tamanho (moro sozinha). Como comparação de performance, vou usar a batata como exemplo, pois já fiz em outras e fica horrível, mas nessa fica excelente, e assa bem rapidinho. O único ponto é que achei difícil de limpar a grelha. A sujeira gruda nas bordinhas e é difícil tirar, portanto, agora evito colocar a comida diretamente nela e uso aquelas formas de silicone. Mariah

Produto excelente e prático. Vale demais a compra. O único ponto fraco que encontrei foi a lavagem. Não é tão simples assim de lavar a grade. Tem partes que para retirar a sujeira é preciso todo um esforço porque ou gruda muito, ou é muito perto das borrachas da grade. Luy

Como fritadeira, o aparelho é bom. Minhas batatas ficaram sequinhas e saborosas. No entanto, como muitos já reclamaram, o timer não funciona, o que é um ponto negativo. Eu controlo o tempo e tenho que girar o timer para desligar a air fryer. Não é um grande problema, mas ela não entrega o que promete, pois não funciona 100%. Adriana

* com informações de reportagem publicada em 08/05/2025.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.