Topo

Notícias

Mega Oferta tem air fryer Philips Walita por R$ 254: 'silenciosa e potente'

Fritadeira Airfryer Série 3000 Grill Edition Philips Walita - Divulgação
Fritadeira Airfryer Série 3000 Grill Edition Philips Walita Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

09/10/2025 12h47

O Guia de Compras UOL encontrou a air fryer Série 3000 Grill Edition, da Philips Walita, com 33% de desconto, por R$ 254,15, durante a Mega Oferta Amazon Prime.

Para chegar nesse preço é preciso usar o cupom "15COZINHA" antes de finalizar o pagamento. A oferta é exclusiva para assinantes do Amazon Prime, mas quem não é pode ter acesso ao desconto fazendo uma assinatura grátis por 30 dias e depois cancelar o serviço, caso não tenha interesse em mantê-lo.

Disponível em versões de 110 V e 220 V, o produto tem um cesto de tamanho médio, com capacidade total de 4,1 litros —ou seja, dá para preparar comida para até quatro pessoas. Saiba mais a seguir.

O que a Philips Walita diz sobre essa air fryer?

Tecnologia Rapid Air: cesto com relevo em formato de estrela, que faz o ar quente girar mais rápido para deixar alimentos crocantes

Promete 23% de economia de energia e mais rapidez no cozimento

É silenciosa

Tem display analógico

Tem 1.400 W de potência

Vem com sete funções pré-definidas para cozinhar

Possui timer de 60 minutos e desligamento automático

Cesto com peças removíveis para facilitar na limpeza, que podem ser levadas à lava-louças

O que diz quem comprou?

Com mias de 2.300 avaliações de consumidores, o modelo apresenta uma pontuação média de 4.7 (do total de cinco). Quem comprou elogiou o funcionamento silencioso e a facilidade de uso. Confira:

Excelente e super potente! Ela retira a grade para lavar, o que facilita muito a higienização. Tem um tamanho ideal. Custo-benefício ótimo. Bem silenciosa. Gersia

Muito boa, não é tão grande, mas atende às necessidades de uma família com duas pessoas. Visor traz sugestões de tempo e temperatura, o que ajuda na hora de usar, os alimentos ficam crocantes, sem ressecar demais. Já tenho ela há quase um ano e funciona perfeitamente. Andréia Bamberg

Quase não faz barulho. É fácil de usar e prático para limpar. O pão de queijo fica pronto em 20 minutos e fica mais gostoso do que no forno. A batata fiz sem óleo: ficou sequinha e fritou rápido. Mayara Melo

Bonita, silenciosa e rápida. Recomendo. Germano

Pontos de atenção

Contudo, algumas pessoas relatam que o produto é difícil de limpar, que o cesto é muito pequeno e que o timer não funciona corretamente. Veja:

Nesses cinco meses de uso não tive problemas. Ela é potente, assa rápido e tem um bom tamanho (moro sozinha). Como comparação de performance, vou usar a batata como exemplo, pois já fiz em outras e fica horrível, mas nessa fica excelente, e assa bem rapidinho. O único ponto é que achei difícil de limpar a grelha. A sujeira gruda nas bordinhas e é difícil tirar, portanto, agora evito colocar a comida diretamente nela e uso aquelas formas de silicone. Mariah

Produto excelente e prático. Vale demais a compra. O único ponto fraco que encontrei foi a lavagem. Não é tão simples assim de lavar a grade. Tem partes que para retirar a sujeira é preciso todo um esforço porque ou gruda muito, ou é muito perto das borrachas da grade. Luy

Como fritadeira, o aparelho é bom. Minhas batatas ficaram sequinhas e saborosas. No entanto, como muitos já reclamaram, o timer não funciona, o que é um ponto negativo. Eu controlo o tempo e tenho que girar o timer para desligar a air fryer. Não é um grande problema, mas ela não entrega o que promete, pois não funciona 100%. Adriana

* com informações de reportagem publicada em 08/05/2025.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Achadinho da semana na Shopee: Kit de facas com 6 peças que está bombando nas redes! Inclui 4 facas, tesoura e descascador, com opção de cores preto ou colorido. Curtiu? Link na bio #dicasshopee #Achados #dicas #dicascozinha #kitfaca #guiadecomprasuol #tiktokmefezcomprar #dicas_utilidades ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Ataque a sinagoga: 'Manipulador, não extremista', diz mulher de suspeito

Presidente palestino se reúne com ativistas israelenses para discutir paz duradoura

Trump diz que 'tentará' ir ao Egito para assinatura do acordo sobre Gaza

Vereador de Piracicaba é preso por suspeita de abusos sexuais

Quatro músicos são feridos em ataque de sicários durante show em Lima

Trump diz que os reféns do Hamas serão libertados 'segunda ou terça-feira'

Ciclone se forma no fim de semana e deve provocar ventos de até 90 km/h

Deputada do PT diz que foi vítima de tortura em prisão em Israel

TCU investigará uso de Lei Rouanet em ato de Lula e Boulos em pré-campanha de 2024

Trump viajará ao Egito na próxima semana, segundo seu enviado Steve Witkoff

Chanceler de Israel diz que libertação de reféns 'deve acabar com a guerra' em Gaza