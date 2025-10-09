Advogada é espancada com pá de ferro por causa de lixo na calçada em MG

Uma advogada foi espancada por três vizinhas após uma discussão por causa de lixo na calçada, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte na última terça-feira.

O que aconteceu

Vítima foi agredida por duas mulheres e uma adolescente. A advogada, identificada como Laisa Safira Acácia, foi espancada com uma pá de ferro e por vassouras, além de ter sido puxada pelos cabelos, derrubada e levado chutes na região do rosto. As informações são da Polícia Militar de Minas Gerais.

Briga começou após Laisa colocar sacos de lixo na calçada. Ainda segundo o boletim registrado pela PM, a advogada relatou que deixou os resíduos em frente à própria residência, mas as vizinhas teriam se incomodado.

Uma das agressoras jogou os sacos na entrada da casa de Laisa. Advogada relatou que foi questionar o porquê das vizinhas terem feito isso, ocasião em que começou a ser agredida.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra Laisa com o rosto todo ensanguentado. A advogada realizou exame de corpo de delito em que foram constatadas as lesões sofridas.

Duas mulheres de 28 e 26 anos foram presas. Uma adolescente de 15 anos foi apreendida.

Agressoras dizem que agiram em legítima defesa. As mulheres alegaram que Laisa teria jogado um objeto contra elas, feito ofensas verbais e agredido a adolescente com o chute, o que motivou as agressões com a pá e a vassoura.

Mulheres foram autuadas por lesão corporal. Durante a audiência de custódia elas foram colocadas em liberdade provisória, mas deverão cumprir medidas cautelares: não poderão se ausentar da cidade por mais de 10 dias sem autorização; não podem se envolver em novos ilícitos e estão proibidas de chegarem perto da vítima a uma distância mínima de 100 metros.

A adolescente responderá por ato análogo ao crime de lesão corporal. Por ser de menor, o Ministério Público adotará as medidas cabíveis.

O UOL entrou em contato com a Defensoria Pública responsável pela defesa das suspeitas, mas não obteve retorno. A reportagem tenta contato com Laisa. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.