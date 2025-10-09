Topo

Ações da Maersk caem com perspectiva de reabertura de rota do Mar Vermelho

09/10/2025 07h27

CONPENHAGUE (Reuters) - As ações da Maersk caíam nesta quinta-feira para o menor nível desde julho, com investidores  antecipando que um acordo de cessar-fogo em Gaza poderia eventualmente restaurar as rotas de transporte de contêineres pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez, aliviando a crise de oferta que tem favorecido as taxas de frete.

Israel e o Hamas concordaram, na quarta-feira, com a primeira fase do plano do presidente dos EUA, Donald Trump, para Gaza,  aumentando as esperanças de que as forças houthis do Iêmen, alinhadas com o Irã, possam interromper os ataques à navegação comercial no Mar Vermelho. Esses ataques forçaram os transportadores a redirecionar suas rotas para o sul da África desde o final de 2023.

No entanto, os houthis ainda não se pronunciaram sobre o acordo de cessar-fogo nem sinalizaram qualquer mudança de postura. O grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque a um navio operado pela Holanda na semana passada.

As ações da Maersk caíam 2%, o menor nível desde 8 de julho.

Os analistas alertaram que, mesmo que o cessar-fogo se mantenha, as empresas de transporte marítimo provavelmente terão que esperar meses para obter garantias de que os ataques não serão retomados.

O retorno ao Suez aumentaria a capacidade de transporte disponível e pressionaria ainda mais as taxas de frete, que já caíram em relação aos picos registrados no início deste ano, de acordo com analistas do Sydbank e do ABG Sundal Collier.

A Maersk não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Vera Dvorakova)

