Ações da China fecham em máxima de 10 anos com ganhos em setor de chips e do ouro após feriado

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam em seus níveis mais altos em mais de 10 anos nesta quinta-feira, impulsionadas por fortes avanços dos setores de semicondutores, inteligência artificial e do ouro, à medida que os investidores retornavam de feriado e tentavam acompanhar os mercados globais.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,32%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,48%. Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,29%.

As ações de mineradoras de ouro chinesas dispararam, acompanhando o aumento do preço do ouro, que atingiu uma máxima recorde acima de US$4.000 a onça na quarta-feira.

Os fabricantes de chips da China subiram, enquanto legisladores dos Estados Unidos pressionavam por proibições mais amplas à venda de equipamentos para fabricação de chips à China. O Índice CSI All Shares Semiconductor subiu 2,7%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,77%, a 48.580 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,29%, a 26.752 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,32%, a 3.933 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,48%, a 4.709 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI não abriu.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,88%, a 27.301 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,45%, a 4.436 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,25%, a 8.969 pontos.

(Reportagem de Shanghai Newsroom)