Zarattini diz que FPA, União, PP e Republicanos descumpriram acordo sobre MP do IOF

O relator da Medida Provisória com alternativas à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Carlos Zarattini (PT-SP), acusou a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e os partidos União Brasil, PP e Republicanos de terem descumprido um acordo com o governo federal sobre a votação do seu parecer na comissão mista. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 8, em entrevista à GloboNews.

O relator cobrou da bancada do agro e dos partidos de centro a votação favorável à Medida Provisória nesta quarta, último dia para o Congresso aprovar o texto antes que entre em caducidade. De acordo com o deputado, houve um entendimento entre a Câmara e o Senado no almoço da terça-feira, 7, pela aprovação da MP.

"Fizemos um acordo com a FPA, fizemos um acordo com os partidos de centro, e a gente quer que esse acordo seja cumprido, que eles votem favoravelmente à Medida Provisória, sem destaques. Não quer dizer que não haja destaques no plenário, mas que eles votem contra os destaques, para preservar a Medida Provisória", declarou.

O parlamentar acrescentou: "Negociação, nós fizemos tudo o que era possível. Agora, nós precisamos que essas pessoas tenham palavra, honrem a sua palavra e votem favoravelmente a esse texto."

Zarattini também citou diretamente o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (PP-PR). "Ontem, além da FPA, que estava lá o seu presidente, que é o Pedro Lupion, e que não cumpriu o combinado conosco, nós tivemos lá o União Brasil, o PP e o Republicanos, que também descumpriram o que nós tínhamos acordado na hora do almoço", disse.

O petista continuou: "A gente quer agora que isso seja resolvido através da votação no plenário. Aprovamos por um voto, um risco muito grande, e realmente a gente venceu, mas queremos vencer aqui no plenário também."