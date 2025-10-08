Procurador dá parecer contrário a recurso de Zambelli para deixar prisão

Em uma nova audiência, desta vez na Corte de Cassação da Itália — terceira e última instância —, o procurador da Justiça deu parecer contrário ao recurso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa no país europeu há mais de dois meses. A decisão definitiva dos juízes sai ainda hoje ou amanhã.

O que aconteceu

Justiça agora analisa o caso, após manifestação do procurador e da defesa. O recurso de Zambelli foi o sexto a ser discutido nesta manhã em Roma. Os advogados estiveram na sala por cerca de 45 minutos, e o italiano Giuseppe Bellomo fez a defesa da brasileira.

Zambelli está presa em regime fechado, na penitenciária feminina de Rebibbia. A parlamentar foi detida em Roma no dia 29 de julho.

Recurso da defesa busca reverter a decisão da Corte de Apelação de Roma, que, em agosto, rejeitou o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar. Na ocasião, os magistrados entenderam que havia "fortes indícios de risco de fuga" por parte da deputada.

A parlamentar fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Pedido de extradição

Governo brasileiro enviou o pedido de extradição em junho. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que o Ministério da Justiça formalizasse o pedido de extradição da deputada.

Ao pedido de extradição, foi incluída a condenação de Zambelli a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Por conta disso, o substituto do procurador-geral da República, Erminio Amelio, esteve na prisão de Rebibbia para colher um novo depoimento de Zambelli na última sexta-feira.

Mesmo que a Justiça italiana confirme a entrega de Zambelli ao Brasil, a decisão final caberá ao ministro da Justiça, Carlo Nordio. O andamento do processo de extradição pode levar mais de um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

O ministro italiano poderá ratificar a extradição, anulá-la sem apresentar justificativas ou simplesmente não se pronunciar. Neste último caso, se após dez dias o ministro não assinar o decreto de extradição, Zambelli deverá ser libertada, conforme previsto pela legislação italiana — uma regra que busca evitar detenções indefinidas após o encerramento da via judicial. Como a decisão do ministro é administrativa, a defesa da deputada ainda pode recorrer ao Tribunal Administrativo Regional (TAR) e apresentar apelação ao Conselho de Estado, segunda e última instância do tribunal administrativo.

Justiça apontou risco de fuga

Em setembro, a Corte italiana apontou "fortes indícios" de risco de fuga de Zambelli. A decisão assinada por três juízes mencionou que ela entrou na Itália em 5 de junho, um dia após a condenação definitiva no Brasil, e que declarou reiteradas vezes que não confia na Justiça brasileira e considera injusta a condenação.

Juízes também citaram que a parlamentar foi encontrada escondida em Roma. E ressaltam que ela havia afirmado à imprensa italiana que mudaria de casa para não ser descoberta.

Decisão ocorreu após três audiências com Zambelli e a análise do laudo de saúde. A perita do tribunal, Edy Febi, afirmou que não existe incompatibilidade entre a condição de saúde de Zambelli e a permanência na prisão.

A perícia da Justiça italiana

Reportagem do UOL teve acesso exclusivo, em agosto, ao laudo médico de 19 páginas. O documento afirma que as condições clínicas da deputada permitem sua permanência na penitenciária feminina de Rebibbia e não impedem eventual transferência aérea ao Brasil.

Apesar da complexidade clínica de Zambelli, o laudo afirma que não há risco imediato de morte. Com base na documentação analisada e na visita médica, a perita listou um conjunto de diagnósticos. O exame foi realizado em 18 de agosto, dentro da penitenciária.

Embora apresente distúrbio depressivo e dificuldades relacionadas ao sono, desde o início da detenção não foram registrados comportamentos autolesivos, e Zambelli se mostrou lúcida e adequada nas entrevistas clínicas.

Trecho do documento

A perícia também destaca o acompanhamento psiquiátrico regular de Zambelli. A especialista em medicina legal ressalta que uma das condições apresentadas pela brasileira não representa risco imediato.

Na conclusão, a médica aponta que as enfermidades são compatíveis com o regime carcerário. Diz ainda que os tratamentos necessários podem ser realizados dentro da prisão, que o eventual traslado aéreo ao Brasil é possível e que a viagem não representaria risco de consequências graves, desde que observadas as orientações médicas.

Defesa apontou "adoecimentos graves"

Defesa argumentou que o histórico clínico tornava insustentável a permanência em regime fechado. Por isso, o advogado Fabio Pagnozzi entrou com pedido de liberdade ou prisão domiciliar durante o processo de extradição.

Zambelli tem "adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves", diz perícia contratada pela defesa. Ela necessita de "suporte multidisciplinar contínuo", segundo o documento, publicado na semana passada pelo jornal O Globo. Essa perícia não é a mesma da realizada pela Justiça italiana.