Topo

Notícias

Wall Street continua a subir sem trégua

08/10/2025 18h54

A Bolsa de Valores de Nova York voltou a fechar em alta e bateu novos recordes nesta quarta-feira (8), apesar da paralisação orçamentária nos Estados Unidos e da ausência de indicadores econômicos.

Os índices Nasdaq (+1,12%, a 23.043,38 pontos) e S&P 500 (+0,58%, a 6.753,72 unidades) alcançaram novos máximos. O Dow Jones, por sua vez, permaneceu estável (0,00%).

A cotação do ouro chegou a 4.000 dólares por onça pela primeira vez nesta quarta, já que os investidores recorreram ao metal ? o ativo de segurança por excelência ? por preocupações sobre a paralisação de governo nos Estados Unidos (também conhecida como "shutdown"), a crise política na França e outras incertezas econômicas globais.

"Estamos em um mercado em alta" e, nesse contexto, "as surpresas levam a progressos, não a retrocessos", comentou Adam Sarhan, analista da 50 Park Investments, à AFP.

Devido ao fechamento do governo federal dos Estados Unidos há uma semana, "não recebemos o relatório de emprego de setembro, e é possível que não recebamos os informes sobre inflação" previstos para a próxima semana, destacou Sarhan.

Algo que poderia "mergulhar o Federal Reserve [Fed, banco central] na escuridão antes de sua próxima reunião", disse o analista. Mas, "por ora, ao mercado isso não importa", assegurou.

São esperados dois novos cortes de juros por parte do Fed nos próximos meses. Além disso, os atores do mercado estão com os olhos voltados para "os resultados empresariais, que, felizmente, não são afetados pelo 'shutdown'", destacou Sarhan.

As políticas de flexibilização monetária são geralmente bem recebidas por Wall Street, pois dão impulso à economia e podem contribuir para maiores lucros às empresas.

tmc/er/mr/mar/mvl/dga/rpr/am

© Agence France-Presse

