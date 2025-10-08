Topo

Vídeo mostra funcionários correndo após estrutura do restaurante Jamile desabar em SP

São Paulo, 08

08/10/2025 16h35

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que funcionários do restaurante Jamile, na Bela Vista, no centro de São Paulo, saem correndo de dentro do imóvel após o mezanino desabar. Populares que passavam pela via também se assustaram. O acidente ocorreu nesta quarta-feira, 8. Uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas.

Trabalhador da região há 41 anos, o vigia José Antônio de Lima foi um dos primeiros a chegar no local, por volta das 11h50. "Vi todo mundo correndo depois de um estrondo. Pensei que tinha sido uma batida de carros".

Ele conhecia os funcionários e relata o desespero perceber o que tinha ocorrido. "Chorei muito quando vi tudo no chão. Conheço todo mundo aqui. Acho que hoje vai ser difícil dormir. Ainda ouço o pessoal gritando e correndo."

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Maycon Cristo, a queda da estrutura ainda será investigada. Ele afirmou que o mezanino "simplesmente cedeu". O estabelecimento não estava aberto ao público no momento do acidente.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, equipes da Polícia Militar, incluindo o policiamento territorial e o Corpo de Bombeiros, seguem no local prestando socorro às vítimas e oferecendo assistência aos familiares e demais presentes. Duas pessoas também foram socorridas por abalo emocional.

Quem é Henrique Fogaça

Fogaça estreou na TV como jurado do Masterchef Brasil, programa da Band, no qual permanece até hoje.

Em nota, a assessoria do apresentador afirma que a atuação dele no Jamile se "restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento."

O profissional é proprietário do Sal Gastronomia, que conta com duas unidades na capital paulista. Uma localizada na Bela Cintra, e a segunda no Shopping Cidade Jardim, no Morumbi. Ele também está à frente do gastropub Cão Véio.

