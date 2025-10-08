Victoria Beckham será protagonista de documentário da Netflix

Victoria Beckham, ex-membro do grupo musical Spice Girls, e agora estilista de moda e empresária, é sincera sobre a trajetória de uma garota que "queria desesperadamente ser amada" em um documentário da Netflix que estreia na próxima quinta-feira (9).

A estreia global desta série de três partes, dirigida pela americana Nadia Hallgren, que fez um documentário sobre Michelle Obama, em 2020, acontecerá na noite desta quarta-feira, em Londres.

Neste documentário, chamado 'Victoria Beckham', a britânica, frequentemente vista como fria e distante, se abre sobre a sua trajetória e "os altos e baixos" que a formaram, resume a própria protagonista no Instagram.

"As pessoas achavam que eu era uma pessoa esnobe que nunca sorria. Mas eu sorrio. Não se surpreendam!", diz ela com humor no trailer oficial do documentário.

A empresária de 51 anos se descreve como uma "menina desajeitada" que "queria desesperadamente ser amada" e relata sua difícil entrada no mundo da moda após a dissolução das Spice Girls.

"As pessoas pensavam: ela é uma estrela pop, casou-se com um jogador de futebol, quem ela pensa que é?", conta a ex-cantora, mãe de quatro filhos, esposa do igualmente famoso ex-jogador de futebol David Beckham e hoje estilista à frente de um império avaliado em várias dezenas de milhões de dólares.

Figuras emblemáticas da moda, como a ex-diretora da Vogue USA Anna Wintour, ou o estilista Tom Ford, aparecem na série, produzida pelo Studio 99, empresa de seu marido, David Beckham.

A série chega dois anos depois do documentário da Netflix dedicado a David Beckham, que bateu recordes de audiência no Reino Unido, segundo a plataforma.

David Beckham também é coproprietário do clube americano de futebol Inter de Miami, onde joga a estrela argentina Leo Messi.

