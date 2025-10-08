Vice do TJ-SP que defendeu penduricalhos recebeu R$ 1,5 milhão em um ano
O desembargador Artur Cesar Beretta, vice-presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), afirmou ontem que o pagamento dos chamados penduricalhos a magistrados não tem "nada de ilegal". Somando os benefícios ao salário, ele ganhou R$ 1,5 milhão líquido em um ano, sendo R$ 1,3 milhão só em vantagens pessoais e eventuais, indenizações e gratificações.
O que aconteceu
Beretta afirmou que a palavra penduricalhos é usada pela imprensa e "incomoda". O desembargador falou em evento na Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) com a participação do ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).
Quando a imprensa nos ataca regularmente com aquela palavra que tanto nos incomoda: penduricalhos. O senhor [Barroso], em várias oportunidades, explicou do que se tratava, a que se refere, que não tem nada de ilegítimo e não tem nada de ilegal. Essa palavra incomoda muito a magistratura, e o senhor saiu em defesa, explicando e esclarecendo o que é.
Desembargador Artur Cesar Beretta
Com os penduricalhos, Beretta recebeu R$ 1,5 milhão líquido entre setembro de 2024 e agosto deste ano, segundo portal de transparência do tribunal. A remuneração bruta do desembargador no período foi de R$ 2 milhões.
Quase 90% do valor (R$ 1,3 milhão) são penduricalhos. Dentre eles, o pagamento de vantagens eventuais chegou a R$ 1 milhão nesses 12 meses. O maior valor, de R$ 148 mil, foi em dezembro de 2024.
Vantagens pessoais pagas ao desembargador foram de R$ 262,1 mil. O maior pagamento também foi em dezembro do ano passado, com R$ 27,1 mil. Com os penduricalhos turbinados, Beretta recebeu mais de R$ 200 mil no mês.
O desembargador ganhou mais de R$ 100 mil em todos os últimos 12 meses, exceto um. Veja:
2024
- Setembro: R$ 96.202,95
- Outubro: R$ 101.267,95
- Novembro: R$ 100.747,95
- Dezembro: R$ 200.013,56
2025
- Janeiro: R$ 145.668,77
- Fevereiro: R$ 132.546,82
- Março: R$ 142.481,82
- Abril: R$ 142.779,55
- Maio: R$ 175.962,64
- Junho: R$ 123.039,81
- Julho: R$ 123.279,81
- Agosto: R$ 123.199,81
Sem penduricalhos, ganhos de desembargador seriam de R$ 491,5 mil em um ano, levando em conta apenas a remuneração base, sem calcular os descontos. O salário base do desembargador era de R$ 39,7 mil em 2024 e passou para R$ 41,8 mil este ano.
Entre agosto de 2023 e julho de 2024, Beretta não ganhou mais de R$ 100 mil líquidos em nenhum dos meses. O mais próximo do valor tinha sido em dezembro de 2023, quando chegou a R$ 95,4 mil, e maio de 2024, com R$ 97,8 mil.
Pagamentos de benefícios têm respaldo em decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e CNJ (Conselho Nacional de Justiça), disse o desembargador. Veja a nota na íntegra:
Os pagamentos de valores em atraso são realizados regularmente e correspondem a quantias que não foram pagas no momento adequado. Os pagamentos retroativos dizem respeito às diferenças salariais não recebidas à época em que foram reconhecidas e são efetuados de forma parcelada, observando estritamente a condição orçamentária e financeira do Tribunal. O reconhecimento desses valores e o seu correspondente pagamento possuem respaldo em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e incluem férias não pagas e plantões trabalhados.
Existe expressa recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que o Tribunal reduza o seu passivo, a fim de que o orçamento não seja onerado por serviço de dívida (correção monetária e juros), redução essa que só pode ocorrer se o Tribunal, na medida da sua capacidade, conseguir liquidar o principal mais rapidamente. Todos os pagamentos estão publicados em seu Portal, no ícone Transparência.
Desembargador Artur Cesar Beretta, em resposta ao UOL