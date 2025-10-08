Vice do TJ-SP que defendeu penduricalhos recebeu R$ 1,5 milhão em um ano

O desembargador Artur Cesar Beretta, vice-presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), afirmou ontem que o pagamento dos chamados penduricalhos a magistrados não tem "nada de ilegal". Somando os benefícios ao salário, ele ganhou R$ 1,5 milhão líquido em um ano, sendo R$ 1,3 milhão só em vantagens pessoais e eventuais, indenizações e gratificações.

O que aconteceu

Beretta afirmou que a palavra penduricalhos é usada pela imprensa e "incomoda". O desembargador falou em evento na Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) com a participação do ministro Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).

Quando a imprensa nos ataca regularmente com aquela palavra que tanto nos incomoda: penduricalhos. O senhor [Barroso], em várias oportunidades, explicou do que se tratava, a que se refere, que não tem nada de ilegítimo e não tem nada de ilegal. Essa palavra incomoda muito a magistratura, e o senhor saiu em defesa, explicando e esclarecendo o que é.

Desembargador Artur Cesar Beretta

Com os penduricalhos, Beretta recebeu R$ 1,5 milhão líquido entre setembro de 2024 e agosto deste ano, segundo portal de transparência do tribunal. A remuneração bruta do desembargador no período foi de R$ 2 milhões.

Quase 90% do valor (R$ 1,3 milhão) são penduricalhos. Dentre eles, o pagamento de vantagens eventuais chegou a R$ 1 milhão nesses 12 meses. O maior valor, de R$ 148 mil, foi em dezembro de 2024.

Vantagens pessoais pagas ao desembargador foram de R$ 262,1 mil. O maior pagamento também foi em dezembro do ano passado, com R$ 27,1 mil. Com os penduricalhos turbinados, Beretta recebeu mais de R$ 200 mil no mês.

O desembargador ganhou mais de R$ 100 mil em todos os últimos 12 meses, exceto um. Veja:

2024

Setembro: R$ 96.202,95

R$ 96.202,95 Outubro : R$ 101.267,95

: R$ 101.267,95 Novembro : R$ 100.747,95

: R$ 100.747,95 Dezembro: R$ 200.013,56

2025

Janeiro : R$ 145.668,77

: R$ 145.668,77 Fevereiro : R$ 132.546,82

: R$ 132.546,82 Março : R$ 142.481,82

: R$ 142.481,82 Abril : R$ 142.779,55

: R$ 142.779,55 Maio : R$ 175.962,64

: R$ 175.962,64 Junho : R$ 123.039,81

: R$ 123.039,81 Julho : R$ 123.279,81

: R$ 123.279,81 Agosto: R$ 123.199,81

Sem penduricalhos, ganhos de desembargador seriam de R$ 491,5 mil em um ano, levando em conta apenas a remuneração base, sem calcular os descontos. O salário base do desembargador era de R$ 39,7 mil em 2024 e passou para R$ 41,8 mil este ano.

Entre agosto de 2023 e julho de 2024, Beretta não ganhou mais de R$ 100 mil líquidos em nenhum dos meses. O mais próximo do valor tinha sido em dezembro de 2023, quando chegou a R$ 95,4 mil, e maio de 2024, com R$ 97,8 mil.

Pagamentos de benefícios têm respaldo em decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e CNJ (Conselho Nacional de Justiça), disse o desembargador. Veja a nota na íntegra:

Os pagamentos de valores em atraso são realizados regularmente e correspondem a quantias que não foram pagas no momento adequado. Os pagamentos retroativos dizem respeito às diferenças salariais não recebidas à época em que foram reconhecidas e são efetuados de forma parcelada, observando estritamente a condição orçamentária e financeira do Tribunal. O reconhecimento desses valores e o seu correspondente pagamento possuem respaldo em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e incluem férias não pagas e plantões trabalhados.