Verizon e AST SpaceMobile anunciam acordo definitivo para banda larga espacial nos EUA

São Paulo

08/10/2025 17h04

A Verizon e a AST SpaceMobile anunciaram nesta quarta-feira, 8, a assinatura de um acordo comercial definitivo para oferecer serviço direto ao celular de uma rede de banda larga espacial, segundo comunicado divulgado pelas empresas. O novo serviço deve começar a ser ofertado em todo o território dos Estados Unidos, a partir de 2026.

De acordo com a nota, a AST SpaceMobile é a "primeira e única" rede de banda larga celular baseada no espaço acessível diretamente por smartphones comuns, sem a necessidade de equipamentos especiais, e projetada para aplicações comerciais e governamentais.

Com o acordo, clientes da Verizon teriam acesso ao serviço direto ao celular da AST SpaceMobile.

A estrutura combinaria a rede móvel terrestre da Verizon, de potência de 850 megahertz (MHz, em inglês), e a rede celular baseada na baixa órbita da Terra da AST SpaceMobile. "Essa combinação é planejada para permitir que os clientes se conectem de qualquer lugar em que estiverem, de trilhas de caminhada a centros de cidades", afirma a nota.

Conforme as empresas, o acordo foi firmado somente após testes das estruturas para ligações diretas de voz e vídeo, além de mensagens diretas, demonstrando o "sucesso" da tecnologia satélite para celular.

