Venda de veículos novos cresce quase 8% em setembro e produção recua, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil em setembro subiram 7,9% ante agosto, mas a produção caiu 1,5%, pressionada em parte pelo segmento de caminhões, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela associação de montadoras, Anfavea.

Na comparação com setembro do ano passado, as vendas somaram 243,2 mil veículos, alta de 2,9%. Já a produção avançou 5,8%, a 243,4 mil unidades, segundo a entidade.

As exportações, que têm sido puxadas nos últimos meses pelo crescimento do mercado interno na Argentina, saltaram 26,2% em setembro sobre um ano antes, para 52,5 mil veículos.

Segundo a Anfavea, a produção de caminhões estacionou no mês passado ante agosto e desabou 23,5% no comparativo anual, para 10.107 veículos. No ano, a produção do segmento, altamente atrelado ao desempenho da economia nacional, acumula queda de 3,9%, para 98.632 unidades.

"Isso é um indicativo do que temos falado há algum tempo...a queda em pesados é uma queda muito grande", disse o presidente da Anfavea, Igor Calvet, em apresentação a jornalistas.

Todos os segmentos de caminhões, com exceção de pesados, mostraram queda na produção em setembro ante agosto, com destaque ao tombo de 17,5% nos médios.

Na comparação com setembro de 2024, todos os segmentos de caminhões mostraram queda na produção, com o maior recuo sendo registrado pelos modelos pesados: 27,1%.

CARRO SUSTENTÁVEL

Anfavea também divulgou que as vendas dos seis modelos habilitados para os incentivos do programa Carro Sustentável somaram 109 mil unidades entre meados de julho e o fim de setembro. Considerando a mesma comparação com 2024, houve crescimento de 24% nas vendas desses modelos. O programa foi lançado em meados de julho deste ano e vai até o final de 2026.

A entidade afirmou que isso ajudou a amenizar a queda nas vendas de veículos leves no varejo, que alcança 3,2% no ano. As vendas de nacionais nas lojas somam uma queda de 8,1% em 2025.

Calvet ainda citou que o Salão do Automóvel de São Paulo, que será retomado neste ano em novembro, tem 27 marcas de veículos confirmadas, recorde na história do setor. A última edição do evento ocorreu em 2018.

(Por Alberto Alerigi Jr.)