Veja como votou cada deputado na MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 18h48Atualizada em 08/10/2025 19h06

A Câmara dos Deputados adiou a votação da medida provisória do governo que compensa a alta do IOF e pretendia arrecadar R$ 17 bilhões aos cofres públicos. Na prática, o adiamento da votação fez caducar a MP.

O que aconteceu

MP que taxa bancos e bets tem validade até 23h59. Se não for aprovada na Câmara e no Senado ainda hoje, ela perde a validade, causando um rombo de R$ 17 bilhões nas contas públicas.

O texto foi aprovado em comissão especial mista, com apenas um voto de vantagem: 13 a 12. A base governista tentou passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu.

Foram 251 a 193 votos pelo adiamento. O governo não teve voto nem para votar a MP. O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) apresentou um pedido para a medida provisória ser retirada da pauta de votações. Com isso, a MP caduca. Ainda seria necessário que ela passasse no Senado.

Derrota importante do governo no Congresso. A base governista não chegou a um acordo para aprovar a principal proposta de arrecadação para o orçamento. Ela foi publicada em 11 de junho e era válida até hoje. Veja como cada um votou para adiar, ou não, a votação:

  • Airton Faleiro (PT-PA) - votou Não
  • Alberto Fraga (PL-DF) - votou Sim
  • Albuquerque (Republicanos-RR) - votou Sim
  • Alceu Moreira (MDB-RS) - votou Sim
  • Alencar Santana (PT-SP) - votou Não
  • Alex Santana (Republicanos-BA) - votou Sim
  • Alfredinho (PT-SP) - votou Não
  • Alfredo Gaspar (União-AL) - votou Sim
  • Alice Portugal (PCdoB-BA) - votou Não
  • Aliel Machado (PV-PR) - votou Não
  • Aline Gurgel (Republicanos-AP) - votou Sim
  • Allan Garcês (PP-MA) - votou Sim
  • Altineu Côrtes (PL-RJ) - votou Sim
  • Aluisio Mendes (Republicanos-MA) - votou Sim
  • Amanda Gentil (PP-MA) - votou Sim
  • Amaro Neto (Republicanos-ES) - votou Sim
  • Amom Mandel (Cidadania-AM) - votou Não
  • Ana Paula Leão (PP-MG) - votou Sim
  • Ana Paula Lima (PT-SC) - votou Não
  • Ana Pimentel (PT-MG) - votou Não
  • André Abdon (PP-AP) - votou Sim
  • André Fernandes (PL-CE) - votou Sim
  • André Ferreira (PL-PE) - votou Sim
  • André Figueiredo (PDT-CE) - votou Não
  • Antônia Lúcia (Republicanos-AC) - votou Sim
  • Antonio Andrade (Republicanos-TO) - votou Sim
  • Antonio Carlos R. (PL-SP) - votou Não
  • Any Ortiz (Cidadania-RS) - votou Sim
  • Arlindo Chinaglia (PT-SP) - votou Não
  • Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) - votou Sim
  • Arthur O. Maia (União-BA) - votou Sim
  • Átila Lins (PSD-AM) - votou Não
  • Átila Lira (PP-PI) - votou Sim
  • Augusto Coutinho (Republicanos-PE) - votou Não
  • Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) - votou Sim
  • Bacelar (PV-BA) - votou Não
  • Bandeira de Mello (PSB-RJ) - votou Não
  • Bebeto (PP-RJ) - votou Sim
  • Benedita da Silva (PT-RJ) - votou Não
  • Benes Leocádio (União-RN) - votou Sim
  • Beto Pereira (PSDB-MS) - votou Sim
  • Beto Richa (PSDB-PR) - votou Sim
  • Bia Kicis (PL-DF) - votou Sim
  • Bibo Nunes (PL-RS) - votou Sim
  • Bohn Gass (PT-RS) - votou Não
  • Bruno Farias (Avante-MG) - votou Não
  • Bruno Ganem (Podemos-SP) - votou Sim
  • Caio Vianna (PSD-RJ) - votou Não
  • Camila Jara (PT-MS) - votou Não
  • Cap. Alberto Neto (PL-AM) - votou Sim
  • Capitão Alden (PL-BA) - votou Sim
  • Capitão Augusto (PL-SP) - votou Sim
  • Carla Dickson (União-RN) - votou Sim
  • Carlos Gaguim (União-TO) - votou Sim
  • Carlos Jordy (PL-RJ) - votou Sim
  • Carlos Sampaio (PSD-SP) - votou Sim
  • Carlos Veras (PT-PE) - votou Não
  • Carlos Zarattini (PT-SP) - votou Não
  • Carol Dartora (PT-PR) - votou Não
  • Caroline de Toni (PL-SC) - votou Sim
  • Castro Neto (PSD-PI) - votou Não
  • Cb Gilberto Silva (PL-PB) - votou Sim
  • Cel. Chrisóstomo (PL-RO) - votou Sim
  • Célia Xakriabá (PSOL-MG) - votou Não
  • Célio Studart (PSD-CE) - votou Não
  • Celso Sabino (União-PA) - votou Não
  • Cezinha Madureira (PSD-SP) - votou Sim
  • Charles Fernandes (PSD-BA) - votou Não
  • Chico Alencar (PSOL-RJ) - votou Não
  • Chris Tonietto (PL-RJ) - votou Sim
  • Clarissa Tércio (PP-PE) - votou Sim
  • Claudio Cajado (PP-BA) - votou Sim
  • Cleber Verde (MDB-MA) - votou Não
  • Clodoaldo Magalhãe (PV-PE) - votou Não
  • Cobalchini (MDB-SC) - votou Sim
  • Coronel Assis (União-MT) - votou Sim
  • Coronel Fernanda (PL-MT) - votou Sim
  • Coronel Meira (PL-PE) - votou Sim
  • Coronel Ulysses (União-AC) - votou Sim
  • Covatti Filho (PP-RS) - votou Sim
  • Cristiane Lopes (União-RO) - votou Sim
  • Da Vitoria (PP-ES) - votou Sim
  • Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) - votou Não
  • Daiana Santos (PCdoB-RS) - votou Não
  • Dal Barreto (União-BA) - votou Sim
  • Damião Feliciano (União-PB)
  • Dandara (PT-MG) - votou Não
  • Dani Cunha (União-RJ) - votou Sim
  • Daniel Agrobom (PL-GO) - votou Sim
  • Daniel Almeida (PCdoB-BA) - votou Não
  • Daniel Freitas (PL-SC) - votou Sim
  • Daniel Trzeciak (PSDB-RS) - votou Sim
  • Daniela Reinehr (PL-SC) - votou Sim
  • Daniela Waguinho (União-RJ) - votou Não
  • David Soares (União-SP) - votou Sim
  • Dayany Bittencourt (União-CE) - votou Sim
  • Def. Stélio Dener (Republicanos-RR) - votou Sim
  • Del. Adriana A. (PT-GO) - votou Não
  • Del. Bruno Lima (PP-SP) - votou Sim
  • Del. Éder Mauro (PL-PA) - votou Sim
  • Del. Fabio Costa (PP-AL) - votou Sim
  • Del. Matheus L. (União-PR) - votou Sim
  • Delegada Ione (Avante-MG) - votou Sim
  • Delegada Katarina (PSD-SE) - votou Não
  • Delegado Bilynskyj (PL-SP) - votou Sim
  • Delegado Caveira (PL-PA) - votou Sim
  • Delegado Marcelo (União-MG) - votou Sim
  • Delegado Palumbo (MDB-SP) - votou Sim
  • Delegado Ramagem (PL-RJ) - votou Sim
  • Delegado da Cunha (PP-SP) - votou Sim
  • Denise Pessôa (PT-RS) - votou Não
  • Diego Coronel (PSD-BA) - votou Não
  • Diego Garcia (Republicanos-PR) - votou Sim
  • Dilceu Sperafico (PP-PR) - votou Sim
  • Dilvanda Faro (PT-PA) - votou Não
  • Dimas Fabiano (PP-MG) - votou Sim
  • Dimas Gadelha (PT-RJ) - votou Não
  • Domingos Neto (PSD-CE) - votou Não
  • Domingos Sávio (PL-MG) - votou Sim
  • Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) - votou Não
  • Douglas Viegas (União-SP) - votou Sim
  • Doutor Luizinho (PP-RJ) - votou Sim
  • Dr Fernando Máximo (União-RO) - votou Sim
  • Dr Victor Linhalis (Podemos-ES) - votou Não
  • Dr. Francisco (PT-PI) - votou Não
  • Dr. Frederico (PRD-MG) - votou Sim
  • Dr. Jaziel (PL-CE) - votou Sim
  • Dr. Luiz Ovando (PP-MS) - votou Sim
  • Dr.Zacharias Calil (União-GO) - votou Sim
  • Duarte Jr. (PSB-MA) - votou Não
  • Duda Salabert (PDT-MG) - votou Não
  • Eduardo Velloso (União-AC) - votou Sim
  • Eduardo da Fonte (PP-PE) - votou Sim
  • Eli Borges (PL-TO) - votou Sim
  • Elmar Nascimento (União-BA) - votou Sim
  • Ely Santos (Republicanos-SP) - votou Sim
  • Emanuel Pinheiro N (MDB-MT) - votou Não
  • Emidinho Madeira (PL-MG) - votou Sim
  • Enf. Ana Paula (Podemos-CE) - votou Não
  • Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) - votou Não
  • Eriberto Medeiros (PSB-PE) - votou Não
  • Erika Hilton (PSOL-SP) - votou Não
  • Erika Kokay (PT-DF) - votou Não
  • Eros Biondini (PL-MG) - votou Sim
  • Euclydes Pettersen (Republicanos-MG)
  • Evair de Melo (PP-ES) - votou Sim
  • Fábio Macedo (Podemos-MA) - votou Não
  • Fabio Reis (PSD-SE)
  • Fabio Schiochet (União-SC) - votou Sim
  • Fábio Teruel (MDB-SP) - votou Não
  • Fausto Jr. (União-AM) - votou Sim
  • Fausto Pinato (PP-SP)
  • Felipe Becari (União-SP)
  • Felipe Carreras (PSB-PE)
  • Felipe Francischin (União-PR) - votou Sim
  • Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - votou Não
  • Fernanda Pessôa (União-CE)
  • FernandaMelchionna (PSOL-RS) - votou Não
  • Fernando Coelho (União-PE) - votou Sim
  • Fernando Mineiro (PT-RN) - votou Não
  • Fernando Monteiro (Republicanos-PE) - votou Não
  • Fernando Rodolfo (PL-PE) - votou Sim
  • Filipe Barros (PL-PR) - votou Sim
  • Filipe Martins (PL-TO) - votou Sim
  • Flávia Morais (PDT-GO) - votou Não
  • Flávio Nogueira (PT-PI) - votou Não
  • Florentino Neto (PT-PI) - votou Não
  • Franciane Bayer (Republicanos-RS) - votou Sim
  • Fred Costa (PRD-MG)
  • Fred Linhares (Republicanos-DF) - votou Sim
  • Gabriel Mota (Republicanos-RR) - votou Sim
  • Gabriel Nunes (PSD-BA) - votou Não
  • General Girão (PL-RN) - votou Sim
  • General Pazuello (PL-RJ) - votou Sim
  • Geovania de Sá (PSDB-SC) - votou Sim
  • Geraldo Mendes (União-PR) - votou Sim
  • Geraldo Resende (PSDB-MS) - votou Não
  • Gervásio Maia (PSB-PB) - votou Não
  • Giacobo (PL-PR) - votou Sim
  • Gilberto Abramo (Republicanos-MG) - votou Sim
  • GilbertoNascimento (PSD-SP) - votou Sim
  • Gilson Daniel (Podemos-ES) - votou Não
  • Gilson Marques (Novo-SC) - votou Sim
  • Gilvan da Federal (PL-ES) - votou Sim
  • Giovani Cherini (PL-RS) - votou Sim
  • Gisela Simona (União-MT) - votou Sim
  • Glauber Braga (PSOL-RJ) - votou Não
  • Greyce Elias (Avante-MG) - votou Sim
  • Guilherme Boulos (PSOL-SP)
  • Guilherme Uchoa (PSB-PE)
  • Gustavo Gayer (PL-GO) - votou Sim
  • Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) - votou Sim
  • Gutemberg Reis (MDB-RJ) - votou Sim
  • Heitor Schuch (PSB-RS) - votou Não
  • Helder Salomão (PT-ES) - votou Não
  • Helena Lima (MDB-RR) - votou Sim
  • Helio Lopes (PL-RJ) - votou Sim
  • Henderson Pinto (MDB-PA) - votou Não
  • Hercílio Diniz (MDB-MG) - votou Sim
  • Hildo Rocha (MDB-MA) - votou Não
  • Hugo Leal (PSD-RJ) - votou Sim
  • Hugo Motta (Republicanos-PB) - votouArt. 17
  • Icaro de Valmir (PL-SE) - votou Sim
  • Igor Timo (PSD-MG) - votou Não
  • Ismael (PSD-SC) - votou Sim
  • Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) - votou Não
  • Ivan Valente (PSOL-SP) - votou Não
  • Ivoneide Caetano (PT-BA) - votou Não
  • Iza Arruda (MDB-PE) - votou Não
  • Jack Rocha (PT-ES) - votou Não
  • Jadyel Alencar (Republicanos-PI) - votou Não
  • Jandira Feghali (PCdoB-RJ) - votou Não
  • Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO) - votou Não
  • Jefferson Campos (PL-SP) - votou Sim
  • Jilmar Tatto (PT-SP) - votou Não
  • João Daniel (PT-SE) - votou Não
  • João Maia (PP-RN) - votou Sim
  • JoãoCarlosBacelar (PL-BA)
  • Joaquim Passarinho (PL-PA) - votou Sim
  • Jonas Donizette (PSB-SP) - votou Não
  • Jorge Braz (Republicanos-RJ) - votou Sim
  • Jorge Goetten (Republicanos-SC) - votou Sim
  • Jorge Solla (PT-BA) - votou Não
  • José Airton (PT-CE) - votou Não
  • José Guimarães (PT-CE) - votou Não
  • José Medeiros (PL-MT) - votou Sim
  • José Priante (MDB-PA) - votou Não
  • José Rocha (União-BA) - votou Sim
  • Joseildo Ramos (PT-BA) - votou Não
  • Josenildo (PDT-AP) - votou Não
  • Josias Gomes (PT-BA) - votou Não
  • JosimarMaranhãozi (PL-MA)
  • Josivaldo JP (PSD-MA) - votou Sim
  • Juarez Costa (MDB-MT) - votou Não
  • Julia Zanatta (PL-SC) - votou Sim
  • Juliana Cardoso (PT-SP) - votou Não
  • Julio Arcoverde (PP-PI) - votou Sim
  • Júlio Cesar (PSD-PI) - votou Não
  • Julio Cesar Ribeir (Republicanos-DF) - votou Sim
  • Julio Lopes (PP-RJ) - votou Sim
  • Juninho do Pneu (União-RJ) - votou Sim
  • Junio Amaral (PL-MG) - votou Sim
  • Júnior Ferrari (PSD-PA) - votou Não
  • Junior Lourenço (PL-MA) - votou Sim
  • Júnior Mano (PSB-CE) - votou Sim
  • Juscelino Filho (União-MA) - votou Não
  • Keniston Braga (MDB-PA) - votou Não
  • Kiko Celeguim (PT-SP) - votou Não
  • Kim Kataguiri (União-SP) - votou Sim
  • Lafayette Andrada (Republicanos-MG)
  • Laura Carneiro (PSD-RJ)
  • Lêda Borges (PSDB-GO) - votou Sim
  • Lenir de Assis (PT-PR) - votou Não
  • Leo Prates (PDT-BA) - votou Não
  • Leonardo Monteiro (PT-MG)
  • Leônidas Cristino (PDT-CE) - votou Não
  • Leur Lomanto Jr. (União-BA) - votou Sim
  • Lídice da Mata (PSB-BA) - votou Não
  • Lincoln Portela (PL-MG) - votou Sim
  • Lindbergh Farias (PT-RJ) - votou Não
  • Lindenmeyer (PT-RS) - votou Não
  • Lucas Ramos (PSB-PE) - votou Não
  • Lucas Redecker (PSDB-RS) - votou Sim
  • Luciano Alves (PSD-PR)
  • Luciano Amaral (PSD-AL) - votou Não
  • Luciano Bivar (União-PE)
  • Luciano Ducci (PSB-PR) - votou Não
  • Luciano Vieira (Republicanos-RJ) - votou Não
  • Lucio Mosquini (MDB-RO) - votou Sim
  • Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ) - votou Sim
  • Luis Tibé (Avante-MG) - votou Não
  • Luisa Canziani (PSD-PR) - votou Sim
  • Luiz Carlos Busato (União-RS) - votou Sim
  • Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR)
  • Luiz Carlos Motta (PL-SP) - votou Sim
  • Luiz Couto (PT-PB) - votou Não
  • Luiz F. Vampiro (MDB-SC) - votou Sim
  • Luiz Fernando (PSD-MG) - votou Não
  • Luiz Gastão (PSD-CE) - votou Sim
  • Luiz Lima (Novo-RJ) - votou Sim
  • Luiz Nishimori (PSD-PR) - votou Sim
  • Luiz P.O Bragança (PL-SP) - votou Sim
  • Luiz Antônio Corrêa (PP-RJ) - votou Sim
  • Luiza Erundina (PSOL-SP) - votou Não
  • Lula da Fonte (PP-PE) - votou Sim
  • Magda Mofatto (PRD-GO) - votou Sim
  • Marangoni (União-SP) - votou Sim
  • Marcel van Hattem (Novo-RS) - votou Sim
  • Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) - votou Sim
  • Marcelo Moraes (PL-RS) - votou Sim
  • Marcio Alvino (PL-SP) - votou Sim
  • Márcio Biolchi (MDB-RS) - votou Sim
  • Márcio Honaiser (PDT-MA) - votou Não
  • Márcio Jerry (PCdoB-MA) - votou Não
  • Márcio Marinho (Republicanos-BA) - votou Sim
  • Marcon (PT-RS) - votou Não
  • Marcos A. Sampaio (PSD-PI) - votou Não
  • Marcos Pereira (Republicanos-SP) - votou Sim
  • Marcos Pollon (PL-MS) - votou Sim
  • Marcos Soares (União-RJ) - votou Sim
  • Marcos Tavares (PDT-RJ) - votou Não
  • Maria Arraes (Solidariedade-PE) - votou Não
  • Maria Rosas (Republicanos-SP) - votou Sim
  • Maria do Rosário (PT-RS) - votou Não
  • Mario Frias (PL-SP) - votou Sim
  • Mário Negromonte (PP-BA) - votou Não
  • Marreca Filho (PRD-MA) - votou Não
  • Marussa Boldrin (MDB-GO) - votou Sim
  • Marx Beltrão (PP-AL) - votou Sim
  • Matheus Noronha (PL-CE) - votou Sim
  • Maurício Carvalho (União-RO) - votou Sim
  • Mauricio Marcon (Podemos-RS) - votou Sim
  • Mauricio Neves (PP-SP) - votou Sim
  • Mauricio do Vôlei (PL-MG) - votou Sim
  • Max Lemos (PDT-RJ) - votou Não
  • Meire Serafim (União-AC) - votou Não
  • Mendonça Filho (União-PE) - votou Sim
  • Merlong Solano (PT-PI) - votou Não
  • Mersinho Lucena (PP-PB)
  • Messias Donato (Republicanos-ES) - votou Sim
  • Miguel Ângelo (PT-MG) - votou Não
  • Miguel Lombardi (PL-SP) - votou Sim
  • Misael Varella (PSD-MG) - votou Sim
  • Moses Rodrigues (União-CE) - votou Sim
  • Murillo Gouvea (União-RJ) - votou Não
  • Murilo Galdino (Republicanos-PB) - votou Não
  • Natália Bonavides (PT-RN) - votou Não
  • Nelinho Freitas (MDB-CE) - votou Não
  • Nelson Barbudo (PL-MT)
  • Nely Aquino (Podemos-MG) - votou Não
  • Neto Carletto (Avante-BA) - votou Não
  • Newton Cardoso Jr (MDB-MG) - votou Não
  • Nicoletti (União-RR) - votou Sim
  • Nikolas Ferreira (PL-MG) - votou Não
  • Nilto Tatto (PT-SP) - votou Não
  • Odair Cunha (PT-MG) - votou Não
  • Olival Marques (MDB-PA) - votou Sim
  • Orlando Silva (PCdoB-SP) - votou Não
  • Osmar Terra (PL-RS) - votou Sim
  • Ossesio Silva (Republicanos-PE)
  • Otoni de Paula (MDB-RJ) - votou Não
  • Otto Alencar Filho (PSD-BA) - votou Não
  • Padovani (União-PR) - votou Sim
  • Padre João (PT-MG) - votou Não
  • Pastor Diniz (União-RR) - votou Sim
  • Pastor Eurico (PL-PE) - votou Sim
  • Pastor Gil (PL-MA) - votou Sim
  • Pastor Henrique V. (PSOL-RJ) - votou Não
  • Pastor Isidório (Avante-BA) - votou Não
  • Patrus Ananias (PT-MG) - votou Não
  • Pauderney Avelino (União-AM) - votou Sim
  • Paulão (PT-AL) - votou Não
  • Paulinho da Força (Solidariedade-SP) - votou Sim
  • Paulo A. Barbosa (PSDB-SP) - votou Sim
  • Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) - votou Sim
  • Paulo Azi (União-BA) - votou Sim
  • Paulo Folletto (PSB-ES) - votou Não
  • Paulo Freire Costa (PL-SP) - votou Sim
  • Paulo Guedes (PT-MG) - votou Não
  • Paulo Lemos (PSOL-AP) - votou Não
  • Paulo Litro (PSD-PR) - votou Sim
  • Paulo Magalhães (PSD-BA) - votou Não
  • Paulo Pimenta (PT-RS) - votou Não
  • Pedro A ihara (PRD-MG) - votou Sim
  • Pedro Campos (PSB-PE) - votou Não
  • Pedro Lucas F. (União-MA) - votou Sim
  • Pedro Lupion (PP-PR) - votou Sim
  • Pedro Paulo (PSD-RJ) - votou Não
  • Pedro Uczai (PT-SC) - votou Não
  • Pedro Westphalen (PP-RS) - votou Sim
  • Pezenti (MDB-SC) - votou Sim
  • Pinheirinho (PP-MG) - votou Sim
  • Pompeo de Mattos (PDT-RS) - votou Não
  • Pr.Marco Feliciano (PL-SP)
  • Prof Marcivania (PCdoB-AP) - votou Não
  • Prof. Reginaldo V. (PV-DF) - votou Não
  • Professor Alcides (PL-GO)
  • Professora Luciene (PSOL-SP) - votou Não
  • Rafael Brito (MDB-AL) - votou Não
  • Rafael Fera (Podemos-RO) - votou Sim
  • Rafael Prudente (MDB-DF)
  • Rafael Simoes (União-MG) - votou Sim
  • Raimundo Costa (Podemos-BA) - votou Não
  • Raimundo Santos (PSD-PA) - votou Sim
  • Reginaldo Lopes (PT-MG) - votou Não
  • Reimont (PT-RJ) - votou Não
  • Reinhold Stephanes (PSD-PR) - votou Sim
  • Renata Abreu (Podemos-SP) - votou Não
  • Renilce Nicodemos (MDB-PA)
  • Renildo Calheiros (PCdoB-PE) - votou Não
  • Ribamar Silva (PSD-SP) - votou Sim
  • Ricardo Ayres (Republicanos-TO)
  • Ricardo Barros (PP-PR) - votou Sim
  • Ricardo Guidi (PL-SC) - votou Sim
  • Ricardo Maia (MDB-BA) - votou Não
  • Ricardo Salles (Novo-SP) - votou Sim
  • Robério Monteiro (PDT-CE) - votou Não
  • Roberto Duarte (Republicanos-AC) - votou Sim
  • Roberto Monteiro (PL-RJ) - votou Sim
  • Robinson Faria (PP-RN) - votou Sim
  • Rodolfo Nogueira (PL-MS) - votou Sim
  • Rodrigo Estacho (PSD-PR) - votou Sim
  • Rodrigo Gambale (Podemos-SP) - votou Não
  • Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) - votou Não
  • Rodrigo Valadares (União-SE) - votou Sim
  • Rodrigo da Zaeli (PL-MT) - votou Sim
  • Rodrigo de Castro (União-MG) - votou Sim
  • Rogéria Santos (Republicanos-BA) - votou Sim
  • Rogério Correia (PT-MG) - votou Não
  • Romero Rodrigues (Podemos-PB) - votou Não
  • Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS) - votou Sim
  • Rosana Valle (PL-SP) - votou Sim
  • Rosangela Moro (União-SP) - votou Sim
  • Rubens Otoni (PT-GO) - votou Não
  • Rubens Pereira Jr. (PT-MA) - votou Não
  • Rui Falcão (PT-SP) - votou Não
  • Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - votou Não
  • Samuel Santos (Podemos-GO) - votou Não
  • Samuel Viana (Republicanos-MG) - votou Sim
  • Sanderson (PL-RS) - votou Sim
  • Sargento Fahur (PSD-PR) - votou Sim
  • Sargento Portugal (Podemos-RJ) - votou Não
  • Saulo Pedroso (PSD-SP) - votou Sim
  • Sergio Souza (MDB-PR) - votou Sim
  • Sgt. Gonçalves (PL-RN) - votou Sim
  • Sidney Leite (PSD-AM) - votou Não
  • Silas Câmara (Republicanos-AM) - votou Não
  • Silvia Cristina (PP-RO) - votou Sim
  • Simone Marquetto (MDB-SP) - votou Sim
  • Soraya Santos (PL-RJ) - votou Sim
  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) - votou Sim
  • Stefano Aguiar (PSD-MG) - votou Sim
  • Tabata Amaral (PSB-SP) - votou Não
  • Tadeu Veneri (PT-PR) - votou Não
  • Talíria Petrone (PSOL-RJ) - votou Não
  • Tarcísio Motta (PSOL-RJ) - votou Não
  • Thiago Flores (Republicanos-RO) - votou Sim
  • Tiago Dimas (Podemos-TO) - votou Não
  • Tião Medeiros (PP-PR) - votou Sim
  • Tiririca (PL-SP) - votou Sim
  • Toninho Wandscheer (PP-PR) - votou Sim
  • Túlio Gadêlha (Rede-PE) - votou Não
  • Valmir Assunção (PT-BA) - votou Não
  • Vander Loubet (PT-MS) - votou Não
  • Vermelho (PP-PR) - votou Sim
  • Vicentinho (PT-SP) - votou Não
  • Vitor Lippi (PSDB-SP) - votou Sim
  • Waldemar Oliveira (Avante-PE) - votou Não
  • Waldenor Pereira (PT-BA) - votou Não
  • Weliton Prado (Solidariedade-MG) - votou Sim
  • Wellington Roberto (PL-PB) - votou Sim
  • Welter (PT-PR) - votou Não
  • Wilson Santiago (Republicanos-PB) - votou Não
  • Yandra Moura (União-SE) - votou Sim
  • Yury do Paredão (MDB-CE) - votou Não
  • Zé Adriano (PP-AC) - votou Sim
  • Zé Silva (Solidariedade-MG) - votou Sim
  • Zé Trovão (PL-SC) - votou Sim
  • Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) - votou Não
  • Zeca Dirceu (PT-PR) - votou Não
  • Zezinho Barbary (PP-AC) - votou Sim
  • Zucco (PL-RS) - votou Sim

