Veja como votou cada deputado na derrubada da MP alternativa ao IOF
A Câmara dos Deputados derrubou nesta quarta-feira, 7, a medida provisória (MP) 1303 do governo, com medidas de arrecadação alternativas ao aumento maior do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF). Foram 251 votos contra 193.
Por ser uma MP, o texto é publicado pelo governo e entra em vigor imediatamente - porém, para continuar válida após seis meses, ele precisa ser aprovado nas duas Casas do Congresso. O prazo para a aprovação da MP 1303 acabava nesta quarta-feira, e a Câmara votou para tirá-la da pauta. Assim, o texto caduca e deixa de ser válido.
Os deputados votaram pela retirada da pauta, ou não, da votação da MP. O voto "sim" indicava que o deputado era a favor de que a MP perdesse o efeito, posição defendida por deputados da oposição; o voto "não", que ela continuasse em pauta para ser aprovada ainda nesta quarta, como queria o governo. Com isso, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, acabou se confundindo e votando "não". Ele mais tarde admitiu o erro e explicou alegou que votou de forma "errada" por estar cuidando da filha recém-nascida.
Veja a seguir como votou cada deputado na derrubada da MP alternativa ao IOF:
Acre
Antônia Lúcia (Republicanos-AC) - Sim
Coronel Ulysses (União-AC) - Sim
Eduardo Velloso (União-AC) - Sim
Meire Serafim (União-AC) - Não
Roberto Duarte (Republicanos-AC) - Sim
Socorro Neri (PP-AC) - ausente
Zé Adriano (PP-AC) - Sim
Zezinho Barbary (PP-AC) - Sim
Alagoas
Alfredo Gaspar (União-AL) - Sim
Arthur Lira (PP-AL) - não votou
Daniel Barbosa (PP-AL) - não votou
Del. Fabio Costa (PP-AL) - Sim
Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) - Não
Luciano Amaral (PSD-AL) - Não
Marx Beltrão (PP-AL) - Sim
Paulão (PT-AL) - Não
Rafael Brito (MDB-AL) - Não
Amazonas
Adail Filho (Republican-AM) - Não
Amom Mandel (Cidadania-AM) - Não
Átila Lins (PSD-AM) - Não
Cap. Alberto Neto (PL-AM) - Sim
Fausto Jr. (União-AM) - Sim
Pauderney Avelino (União-AM) - Sim
Sidney Leite (PSD-AM) - Não
Silas Câmara (Republican-AM) - Não
Amapá
Acácio Favacho (MDB-AP) - não votou
Aline Gurgel (Republican-AP) - Sim
André Abdon (PP-AP) - Sim
Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) - Não
Josenildo (PDT-AP) - Não
Paulo Lemos (PSOL-AP) - Não
Prof Marcivania (PCdoB-AP) - Não
Vinicius Gurgel (PL-AP) - não votou
Bahia
Adolfo Viana (PSDB-BA) - Sim
Alex Santana (Republican-BA) - Sim
Alice Portugal (PCdoB-BA) - Não
Antonio Brito (PSD-BA) - não votou
Arthur O. Maia (União-BA) - Sim
Bacelar (PV-BA) - Não
Capitão Alden (PL-BA) - Sim
Charles Fernandes (PSD-BA) - Não
Claudio Cajado (PP-BA) - Sim
Dal Barreto (União-BA) - Sim
Daniel Almeida (PCdoB-BA) - Não
Diego Coronel (PSD-BA) - Não
Elmar Nascimento (União-BA) - Sim
Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - Não
Gabriel Nunes (PSD-BA) - Não
Ivoneide Caetano (PT-BA) - Não
João Leão (PP-BA) - não votou
João Carlos Bacelar (PL-BA) - não votou
Jorge Solla (PT-BA) - Não
José Rocha (União-BA) - Sim
Joseildo Ramos (PT-BA) - Não
Josias Gomes (PT-BA) - Não
Leo Prates (PDT-BA) - Não
Leur Lomanto Jr. (União-BA) - Sim
Lídice da Mata (PSB-BA) - Não
Márcio Marinho (Republicanos-BA) - Sim
Mário Negromonte (PP-BA) - Não
Neto Carletto (Avante-BA) - Não
Otto Alencar Filho (PSD-BA) - Não
Pastor Isidório (Avante-BA) - Não
Paulo Azi (União-BA) - Sim
Paulo Magalhães (PSD-BA) - Não
Raimundo Costa (Podemos-BA) - Não
Ricardo Maia (MDB-BA) - Não
Roberta Roma (PL-BA) - não votou
Rogéria Santos (Republican-BA) - Sim
Valmir Assunção (PT-BA) - Não
Waldenor Pereira (PT-BA) - Não
Zé Neto (PT-BA) - não votou
Ceará
AJ Albuquerque (PP-CE) - Sim
André Fernandes (PL-CE) - Sim
André Figueiredo (PDT-CE) - Não
Célio Studart (PSD-CE) - Não
Danilo Forte (União-CE) - não votou
Dayany Bittencourt (União-CE) - Sim
Domingos Neto (PSD-CE) - Não
Dr. Jaziel (PL-CE) - Sim
Enf. Ana Paula (Podemos-CE) - Não
Fernanda Pessôa (União-CE) - não votou
José Airton (PT-CE) - Não
José Guimarães (PT-CE) - Não
Júnior Mano (PSB-CE) - Sim
Leônidas Cristino (PDT-CE) - Não
Luiz Gastão (PSD-CE) - Sim
Luizianne Lins (PT-CE) - não votou
Matheus Noronha (PL-CE) - Sim
Mauro Benevides (PDT-CE) - não votou
Moses Rodrigues (União-CE) - Sim
Nelinho Freitas (MDB-CE) - Não
Robério Monteiro (PDT-CE) - Não
Yury do Paredão (MDB-CE) - Não
Distrito Federal
Alberto Fraga (PL-DF) - Sim
Bia Kicis (PL-DF) - Sim
Erika Kokay (PT-DF) - Não
Fred Linhares (Republican-DF) - Sim
Julio Cesar Ribeir (Republican-DF) - Sim
Prof. Reginaldo V. (PV-DF) - Não
Rafael Prudente (MDB-DF) - não votou
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) - Não
Amaro Neto (Republican-ES) - Sim
Da Vitoria (PP-ES) - Sim
Dr Victor Linhalis (Podemos-ES) - Não
Evair de Melo (PP-ES) - Sim
Gilson Daniel (Podemos-ES) - Não
Gilvan da Federal (PL-ES) - Sim
Helder Salomão (PT-ES) - Não
Jack Rocha (PT-ES) - Não
Messias Donato (Republican-ES) - Sim
Paulo Folletto (PSB-ES) - Não
Goiás
Adriano do Baldy (PP-GO) - Sim
Célio Silveira (MDB-GO) - não votou
Daniel Agrobom (PL-GO) - Sim
Del. Adriana A. (PT-GO) - Não
Dr. Ismael Alexand (PSD-GO) - não votou
Dr.Zacharias Calil (União-GO) - Sim
Flávia Morais (PDT-GO) - Não
Gustavo Gayer (PL-GO) - Sim
Jeferson Rodrigues (Republican-GO) - Não
José Nelto (União-GO) - não votou
Lêda Borges (PSDB-GO) - Sim
Magda Mofatto (PRD-GO) - Sim
Marussa Boldrin (MDB-GO) - Sim
Professor Alcides (PL-GO) - não votou
Rubens Otoni (PT-GO) - Não
Samuel Santos (Podemos-GO) - Não
Silvye Alves (União-GO) - não votou
Maranhão
Allan Garcês (PP-MA) - Sim
Aluisio Mendes (Republican-MA) - Sim
Amanda Gentil (PP-MA) - Sim
Cleber Verde (MDB-MA) - Não
Detinha (PL-MA) - não votou
Duarte Jr. (PSB-MA) - Não
Fábio Macedo (Podemos-MA) - Não
Hildo Rocha (MDB-MA) - Não
JosimarMaranhãozi (PL-MA) - não votou
Josivaldo JP (PSD-MA) - Sim
Junior Lourenço (PL-MA) - Sim
Juscelino Filho (União-MA) - Não
Márcio Honaiser (PDT-MA) - Não
Márcio Jerry (PCdoB-MA) - Não
Marreca Filho (PRD-MA) - Não
Pastor Gil (PL-MA) - Sim
Pedro Lucas F. (União-MA) - Sim
Rubens Pereira Jr. (PT-MA) - Não
Minas Gerais
Aécio Neves (PSDB-MG) - Sim
Ana Paula Leão (PP-MG) - Sim
Ana Pimentel (PT-MG) - Não
Bruno Farias (Avante-MG) - Não
Célia Xakriabá (PSOL-MG) - Não
Dandara (PT-MG) - Não
Delegada Ione (Avante-MG) - Sim
Delegado Marcelo (União-MG) - Sim
Diego Andrade (PSD-MG) - não votou
Dimas Fabiano (PP-MG) - Sim
Domingos Sávio (PL-MG) - Sim
Dr. Frederico (PRD-MG) - Sim
Duda Salabert (PDT-MG) - Não
Emidinho Madeira (PL-MG) - Sim
Eros Biondini (PL-MG) - Sim
Euclydes Pettersen (Republican-MG) - não votou
Fred Costa (PRD-MG) - não votou
Gilberto Abramo (Republican-MG) - Sim
Greyce Elias (Avante-MG) - Sim
Hercílio Diniz (MDB-MG) - Sim
Igor Timo (PSD-MG) - Não
Junio Amaral (PL-MG) - Sim
Lafayette Andrada (Republican-MG) - não votou
Leonardo Monteiro (PT-MG) - não votou
Lincoln Portela (PL-MG) - Sim
Luis Tibé (Avante-MG) - Não
Luiz Fernando (PSD-MG) - Não
Marcelo Álvaro (PL-MG) - não votou
Mário Heringer (PDT-MG) - não votou
Mauricio do Vôlei (PL-MG) - Sim
Miguel Ângelo (PT-MG) - Não
Misael Varella (PSD-MG) - Sim
Nely Aquino (Podemos-MG) - Não
Newton Cardoso Jr (MDB-MG) - Não
Nikolas Ferreira (PL-MG) - Não
Odair Cunha (PT-MG) - Não
Padre João (PT-MG) - Não
Patrus Ananias (PT-MG) - Não
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) - Sim
Paulo Guedes (PT-MG) - Não
Pedro A ihara (PRD-MG) - Sim
Pinheirinho (PP-MG) - Sim
Rafael Simoes (União-MG) - Sim
Reginaldo Lopes (PT-MG) - Não
Rodrigo de Castro (União-MG) - Sim
Rogério Correia (PT-MG) - Não
Rosângela Reis (PL-MG) - não votou
Samuel Viana (Republican-MG) - Sim
Stefano Aguiar (PSD-MG) - Sim
Weliton Prado (Solidaried-MG) - Sim
Zé Silva (Solidaried-MG) - Sim
Zé Vitor (PL-MG) - não votou
Mato Grosso do Sul
Beto Pereira (PSDB-MS) - Sim
Camila Jara (PT-MS) - Não
Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) - Não
Dr. Luiz Ovando (PP-MS) - Sim
Geraldo Resende (PSDB-MS) - Não
Marcos Pollon (PL-MS) - Sim
Rodolfo Nogueira (PL-MS) - Sim
Vander Loubet (PT-MS) - Não
Mato Grosso
Coronel Assis (União-MT) - Sim
Coronel Fernanda (PL-MT) - Sim
Emanuel Pinheiro N (MDB-MT) - Não
Gisela Simona (União-MT) - Sim
José Medeiros (PL-MT) - Sim
Juarez Costa (MDB-MT) - Não
Nelson Barbudo (PL-MT) - não votou
Rodrigo da Zaeli (PL-MT) - Sim
Pará
Airton Faleiro (PT-PA) - Não
Andreia Siqueira (MDB-PA) - não votou
Antônio Doido (MDB-PA) - não votou
Celso Sabino (União-PA) - Não
Del. Éder Mauro (PL-PA) - Sim
Delegado Caveira (PL-PA) - Sim
Dilvanda Faro (PT-PA) - Não
Dra. Alessandra H. (MDB-PA) - não votou
Elcione Barbalho (MDB-PA) - não votou
Henderson Pinto (MDB-PA) - Não
Joaquim Passarinho (PL-PA) - Sim
José Priante (MDB-PA) - Não
Júnior Ferrari (PSD-PA) - Não
Keniston Braga (MDB-PA) - Não
Olival Marques (MDB-PA) - Sim
Raimundo Santos (PSD-PA) - Sim
Renilce Nicodemos (MDB-PA) - não votou
Paraíba
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - não votou
Cb Gilberto Silva (PL-PB) - Sim
Damião Feliciano (União-PB) - não votou
Gervásio Maia (PSB-PB) - Não
Hugo Motta (Republican-PB) - presidente da Casa; não se registra o voto
Luiz Couto (PT-PB) - Não
Mersinho Lucena (PP-PB) - não votou
Murilo Galdino (Republican-PB) - Não
Romero Rodrigues (Podemos-PB) - Não
Ruy Carneiro (Podemos-PB) - não votou
Wellington Roberto (PL-PB) - Sim
Wilson Santiago (Republican-PB) - Não
Pernambuco
André Ferreira (PL-PE) - Sim
Augusto Coutinho (Republican-PE) - Não
Carlos Veras (PT-PE) - Não
Clarissa Tércio (PP-PE) - Sim
Clodoaldo Magalhãe (PV-PE) - Não
Coronel Meira (PL-PE) - Sim
Eduardo da Fonte (PP-PE) - Sim
Eriberto Medeiros (PSB-PE) - Não
Felipe Carreras (PSB-PE) - não votou
Fernando Coelho (União-PE) - Sim
Fernando Monteiro (Republican-PE) - Não
Fernando Rodolfo (PL-PE) - Sim
Guilherme Uchoa (PSB-PE) - não votou
Iza Arruda (MDB-PE) - Não
Lucas Ramos (PSB-PE) - Não
Luciano Bivar (União-PE) - não votou
Lula da Fonte (PP-PE) - Sim
Maria Arraes (Solidaried-PE) - Não
Mendonça Filho (União-PE) - Sim
Ossesio Silva (Republican-PE) - não votou
Pastor Eurico (PL-PE) - Sim
Pedro Campos (PSB-PE) - Não
Renildo Calheiros (PCdoB-PE) - Não
Túlio Gadêlha (Rede-PE) - Não
Waldemar Oliveira (Avante-PE) - Não
Piauí
Átila Lira (PP-PI) - Sim
Castro Neto (PSD-PI) - Não
Dr. Francisco (PT-PI) - Não
Flávio Nogueira (PT-PI) - Não
Florentino Neto (PT-PI) - Não
Jadyel Alencar (Republican-PI) - Não
Julio Arcoverde (PP-PI) - Sim
Júlio Cesar (PSD-PI) - Não
Marcos A. Sampaio (PSD-PI) - Não
Merlong Solano (PT-PI) - Não
Paraná
Aliel Machado (PV-PR) - Não
Beto Richa (PSDB-PR) - Sim
Carol Dartora (PT-PR) - Não
Del. Matheus L. (União-PR) - Sim
Diego Garcia (Republican-PR) - Sim
Dilceu Sperafico (PP-PR) - Sim
Felipe Francischin (União-PR) - Sim
Filipe Barros (PL-PR) - Sim
Geraldo Mendes (União-PR) - Sim
Giacobo (PL-PR) - Sim
Lenir de Assis (PT-PR) - Não
Luciano Alves (PSD-PR) - não votou
Luciano Ducci (PSB-PR) - Não
Luisa Canziani (PSD-PR) - Sim
Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) - não votou
Luiz Nishimori (PSD-PR) - Sim
Padovani (União-PR) - Sim
Paulo Litro (PSD-PR) - Sim
Pedro Lupion (PP-PR) - Sim
Reinhold Stephanes (PSD-PR) - Sim
Ricardo Barros (PP-PR) - Sim
Rodrigo Estacho (PSD-PR) - Sim
Sargento Fahur (PSD-PR) - Sim
Sergio Souza (MDB-PR) - Sim
Tadeu Veneri (PT-PR) - Não
Tião Medeiros (PP-PR) - Sim
ToninhoWandscheer (PP-PR) - Sim
Vermelho (PP-PR) - Sim
Welter (PT-PR) - Não
Zeca Dirceu (PT-PR) - Não
Rio de Janeiro
Altineu Côrtes (PL-RJ) - Sim
Aureo Ribeiro (Solidaried-RJ) - Sim
Bandeira de Mello (PSB-RJ) - Não
Bebeto (PP-RJ) - Sim
Benedita da Silva (PT-RJ) - Não
Caio Vianna (PSD-RJ) - Não
Carlos Jordy (PL-RJ) - Sim
Chico Alencar (PSOL-RJ) - Não
Chris Tonietto (PL-RJ) - Sim
Dani Cunha (União-RJ) - Sim
Daniela Waguinho (União-RJ) - Não
Delegado Ramagem (PL-RJ) - Sim
Dimas Gadelha (PT-RJ) - Não
Doutor Luizinho (PP-RJ) - Sim
Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) - Não
General Pazuello (PL-RJ) - Sim
Glauber Braga (PSOL-RJ) - Não
Gutemberg Reis (MDB-RJ) - Sim
Helio Lopes (PL-RJ) - Sim
Hugo Leal (PSD-RJ) - Sim
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) - Não
Jorge Braz (Republican-RJ) - Sim
Julio Lopes (PP-RJ) - Sim
Juninho do Pneu (União-RJ) - Sim
Laura Carneiro (PSD-RJ) - não votou
Lindbergh Farias (PT-RJ) - Não
Luciano Vieira (Republican-RJ) - Não
Luis Carlos Gomes (Republican-RJ) - Sim
Luiz Lima (Novo-RJ) - Sim
LuizAntônioCorrêa (PP-RJ) - Sim
Marcelo Crivella (Republican-RJ) - Sim
Marcos Soares (União-RJ) - Sim
Marcos Tavares (PDT-RJ) - Não
Max Lemos (PDT-RJ) - Não
Murillo Gouvea (União-RJ) - Não
Otoni de Paula (MDB-RJ) - Não
Pastor Henrique V. (PSOL-RJ) - Não
Pedro Paulo (PSD-RJ) - Não
Reimont (PT-RJ) - Não
Ricardo Abrão (União-RJ) - não votou
Roberto Monteiro (PL-RJ) - Sim
Sargento Portugal (Podemos-RJ) - Não
Soraya Santos (PL-RJ) - Sim
Sóstenes Cavalcant (PL-RJ) - Sim
Talíria Petrone (PSOL-RJ) - Não
Tarcísio Motta (PSOL-RJ) - Não
Rio Grande do Norte
Benes Leocádio (União-RN) - Sim
Carla Dickson (União-RN) - Sim
Fernando Mineiro (PT-RN) - Não
General Girão (PL-RN) - Sim
João Maia (PP-RN) - Sim
Natália Bonavides (PT-RN) - Não
Robinson Faria (PP-RN) - Sim
Sgt. Gonçalves (PL-RN) - Sim
Rondônia
Cel. Chrisóstomo (PL-RO) - Sim
Cristiane Lopes (União-RO) - Sim
Dr Fernando Máximo (União-RO) - Sim
Lucio Mosquini (MDB-RO) - Sim
Maurício Carva lho (União-RO) - Sim
Rafael Fera (Podemos-RO) - Sim
Silvia Cristina (PP-RO) - Sim
Thiago Flores (Republican-RO) - Sim
Roraima
Albuquerque (Republican-RR) - Sim
Def. Stélio Dener (Republican-RR) - Sim
Duda Ramos (MDB-RR) - não votou
Gabriel Mota (Republican-RR) - Sim
Helena Lima (MDB-RR) - Sim
Nicoletti (União-RR) - Sim
Pastor Diniz (União-RR) - Sim
ZéHaroldoCathedral (PSD-RR) - Não
Rio Grande do Sul
Afonso Hamm (PP-RS) - Sim
Afonso Motta (PDT-RS) - Não
Alceu Moreira (MDB-RS) - Sim
Any Ortiz (Cidadania-RS) - Sim
Bibo Nunes (PL-RS) - Sim
Bohn Gass (PT-RS) - Não
Covatti Filho (PP-RS) - Sim
Daiana Santos (PCdoB-RS) - Não
Daniel Trzeciak (PSDB-RS) - Sim
Danrlei (PSD-RS) - não votou
Denise Pessôa (PT-RS) - Não
FernandaMelchionna (PSOL-RS) - Não
Franciane Bayer (Republican-RS) - Sim
Giovani Cherini (PL-RS) - Sim
Heitor Schuch (PSB-RS) - Não
Lindenmeyer (PT-RS) - Não
Lucas Redecker (PSDB-RS) - Sim
Luiz Carlos Busato (União-RS) - Sim
Marcel van Hattem (Novo-RS) - Sim
Marcelo Moraes (PL-RS) - Sim
Márcio Biolchi (MDB-RS) - Sim
Marcon (PT-RS) - Não
Maria do Rosário (PT-RS) - Não
Mauricio Marcon (Podemos-RS) - Sim
Osmar Terra (PL-RS) - Sim
Paulo Pimenta (PT-RS) - Não
Pedro Westphalen (PP-RS) - Sim
Pompeo de Mattos (PDT-RS) - Não
Ronaldo Nogueira (Republican-RS) - Sim
Sanderson (PL-RS) - Sim
Zucco (PL-RS) - Sim
Santa Catarina
Ana Paula Lima (PT-SC) - Não
Caroline de Toni (PL-SC) - Sim
Cobalchini (MDB-SC) - Sim
Daniel Freitas (PL-SC) - Sim
Daniela Reinehr (PL-SC) - Sim
Fabio Schiochet (União-SC) - Sim
Geovania de Sá (PSDB-SC) - Sim
Gilson Marques (Novo-SC) - Sim
Ismael (PSD-SC) - Sim
Jorge Goetten (Republican-SC) - Sim
Julia Zanatta (PL-SC) - Sim
Luiz F. Vampiro (MDB-SC) - Sim
Pedro Uczai (PT-SC) - Não
Pezenti (MDB-SC) - Sim
Ricardo Guidi (PL-SC) - Sim
Zé Trovão (PL-SC) - Sim
Sergipe
Delegada Katarina (PSD-SE) - Não
Fabio Reis (PSD-SE) - não votou
Gustinho Ribeiro (Republican-SE) - Sim
Icaro de Valmir (PL-SE) - Sim
João Daniel (PT-SE) - Não
Rodrigo Valadares (União-SE) - Sim
Thiago de Joaldo (PP-SE) - não votou
Yandra Moura (União-SE) - Sim
São Paulo
Adilson Barroso (PL-SP) - Sim
Adriana Ventura (Novo-SP) - Sim
Alencar Santana (PT-SP) - Não
Alex Manente (Cidadania-SP) - não votou
Alfredinho (PT-SP) - Não
Antonio Carlos R. (PL-SP) - Não
Arlindo Chinaglia (PT-SP) - Não
Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) - Sim
Baleia Rossi (MDB-SP) - não votou
Bruno Ganem (Podemos-SP) - Sim
Capitão Augusto (PL-SP) - Sim
Carla Zambelli (PL-SP) - não votou
Carlos Sampaio (PSD-SP) - Sim
Carlos Zarattini (PT-SP) - Não
Celso Russomanno (Republican-SP) - não votou
Cezinha Madureira (PSD-SP) - Sim
David Soares (União-SP) - Sim
Del. Bruno Lima (PP-SP) - Sim
Delegado Bilynskyj (PL-SP) - Sim
Delegado da Cunha (PP-SP) - Sim
Delegado Palumbo (MDB-SP) - Sim
Douglas Viegas (União-SP) - Sim
EduardoBolsonaro (PL-SP) - não votou
Ely Santos (Republican-SP) - Sim
Erika Hilton (PSOL-SP) - Não
Fábio Teruel (MDB-SP) - Não
Fausto Pinato (PP-SP) - não votou
Felipe Becari (União-SP) - não votou
GilbertoNascimento (PSD-SP) - Sim
Guilherme Boulos (PSOL-SP) - não votou
Ivan Valente (PSOL-SP) - Não
Jefferson Campos (PL-SP) - Sim
Jilmar Tatto (PT-SP) - Não
João Cury (MDB-SP) - não votou
Jonas Donizette (PSB-SP) - Não
Juliana Cardoso (PT-SP) - Não
Kiko Celeguim (PT-SP) - Não
Kim Kataguiri (União-SP) - Sim
Luiz Carlos Motta (PL-SP) - Sim
Luiz P.O Bragança (PL-SP) - Sim
Luiza Erundina (PSOL-SP) - Não
Marangoni (União-SP) - Sim
Marcio Alvino (PL-SP) - Sim
Marcos Pereira (Republican-SP) - Sim
Maria Rosas (Republican-SP) - Sim
Mario Frias (PL-SP) - Sim
Mauricio Neves (PP-SP) - Sim
Miguel Lombardi (PL-SP) -votouSim
Nilto Tatto (PT-SP) - Não
Orlando Silva (PCdoB-SP) - Não
Paulinho da Força (Solidaried-SP) - Sim
Paulo A. Barbosa (PSDB-SP) - Sim
Paulo Freire Costa (PL-SP) - Sim
Pr.Marco Feliciano (PL-SP) - não votou
Professora Luciene (PSOL-SP) - Não
Renata Abreu (Podemos-SP) - Não
Ribamar Silva (PSD-SP) - Sim
Ricardo Salles (Novo-SP) - Sim
Rodrigo Gambale (Podemos-SP) - Não
Rosana Valle (PL-SP) - Sim
Rosangela Moro (União-SP) - Sim
Rui Falcão (PT-SP) - Não
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - Não
Saulo Pedroso (PSD-SP) - Sim
Simone Marquetto (MDB-SP) - Sim
Tabata Amaral (PSB-SP) - Não
Tiririca (PL-SP) - Sim
Vicentinho (PT-SP) - Não
Vinicius Carvalho (Republican-SP) - não votou
Vitor Lippi (PSDB-SP) - Sim
Tocantins
Alexandre Guimarães (MDB-TO) - não votou
Antonio Andrade (Republican-TO) - Sim
Carlos Gaguim (União-TO) - Sim
Eli Borges (PL-TO) - Sim
Filipe Martins (PL-TO) - Sim
Ricardo Ayres (Republican-TO) - não votou
Tiago Dimas (Podemos-TO) - Não
Vicentinho Júnior (PP-TO) - não votou