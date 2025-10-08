Topo

Notícias

Uma pessoa morre após desabamento de teto de restaurante em SP

08/10/2025 16h09

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após o desabamento do teto do restaurante Jamile, na região central da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas foram socorridas com ferimentos e outras duas com abalo psicológico. Já uma mulher que ficou presa sob os escombros acabou morrendo após o desabamento do teto.

O acidente aconteceu na Rua 13 de Maio, na região da Bela Vista, em São Paulo, por volta das 12h20. De acordo com os Bombeiros, informações preliminares indicam que o teto do restaurante desabou após explosão de gás.

O estabelecimento Jamile tem seu cardápio assinado e criado pelo chef e jurado do programa Masterchef Brasil, Henrique Fogaça, que negou ser proprietário do restaurante.

"É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento", diz a nota encaminhada pela assessoria do chef.

Por meio de nota, Fogaça lamentou o acidente e disse manifestar sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, "reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária".

 

 

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

SP confirma mais 2 mortes e sobe para 5 óbitos por metanol em bebidas

Macron vai nomear novo primeiro-ministro nas próximas 48 horas

Ratcliffe dá a Amorim 'três anos' para ter sucesso no Manchester United

Família de um refém nepalês em Gaza diz manter a esperança após vídeo

Governo exonera Sabino, Fufuca e Silvio Costa Filho para votação da MP do IOF

Sem dinheiro suficiente, ONU reduzirá em 25% o número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

Unificação de penas vira nova alternativa à anistia; negociação segue à espera de Alcolumbre

Custo da cesta básica cai em 22 das 27 capitais do País, dizem Conab e Dieese

É falso vídeo de discussão entre piloto e controladora de voo em Congonhas

Lula exonera ministros do União Brasil, PP e Republicanos para votar MP