Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza, diz AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para anunciar um acordo sobre as negociações entre Israel e Hamas pela paz em Gaza. As informações são da agência AFP.

O que aconteceu

Trump deverá fazer o anúncio em sua rede Truth Social, segundo a AFP. A agência diz que o presidente recebeu uma nota entregue pelo secretário de Estado, Marco Rubio, em que dizia que o acordo está "muito próximo". Naquele momento, acontecia uma reunião aberta com membros do gabinete do republicano e jornalistas independentes na Casa Branca.

Bilhete pedia aprovação para uma publicação online: "Precisamos que aprove um anúncio no Truth Social rapidamente para que você possa ser o primeiro a anunciar o acordo", diz a mensagem captada em foto pela agência. Presidente dos EUA deixou a reunião na Casa Branca pouco depois de receber a nota, informou a AFP.

Mais cedo nesta quarta-feira, Trump falou sobre a possibilidade de paz no Oriente Médio e disse que poderia viajar para a região. "Eu estava conversando com pessoas do Oriente Médio sobre o potencial acordo de paz para o Oriente Médio. 'Paz para o Oriente Médio'. Essa é uma bela frase", declarou aos jornalistas na Casa Branca.

Talvez eu vá para lá em algum momento no final da semana, talvez no domingo. As negociações estão indo bem, lidando com o Hamas e muitos outros países. Nada parecido aconteceu antes. Se for esse o caso, provavelmente partiremos no domingo, talvez no sábado, talvez um pouco mais tarde do que no sábado à noite, mas essa parece ser a nossa agenda

Donald Trump

Reuniões no Egito para selar acordo

Representantes de Israel e do Hamas fazem reunião no Egito que pode selar o acordo. Encontro, que está em seu terceiro dia, tem o objetivo de acabar com a guerra após dois anos de conflito. A primeira sessão foi na segunda-feira, mas, até o momento, os dois lados não bateram o martelo sobre um consenso para o fim da guerra.

Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar enviaram representantes para integrar as conversas. Os debates acontecem em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Hamas disse que entregou hoje uma lista de prisioneiros que devem ser trocados pelos reféns de Israel durante o cessar-fogo. Em comunicado divulgado nas redes do grupo extremista, Taher al-Nunu disse que a lista segue "critérios e números acordados" e que as negociações seguem hoje.

Foi o governo dos EUA que propôs um acordo que prevê a paz em um cessar-fogo em 20 pontos. A sugestão do presidente Donald Trump foi inicialmente acatado por Israel e pelo Hamas. Nos debates, o país norte-americano será representado pelo enviado especial para o Oriente Médio, Stevie Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner.

O plano inicial dos EUA prevê que Israel entregue 250 prisioneiros e 1.700 pessoas detidas desde o início da guerra após a libertação dos reféns que estão em Gaza. Todas as mulheres e crianças palestinas detidas desde 7 de outubro de 2023 devem ser libertados, segundo a lista de demandas do governo americano.

20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.

Israel vê 'dias cruciais'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o conflito está em "dias cruciais" para a tomada de decisões. Ontem, quando a guerra completou dois anos, o premiê também frisou que continuará "a agir para alcançar todos os objetos da guerra", como, por exemplo, "a eliminação do regime do Hamas".

Pessoas se reúnem no local do Festival Nova, em Reim, no sul de Israel, no segundo aniversário dos ataques de 7 de outubro Imagem: JOHN WESSELS / AFP

Israel também manteve bombardeios a Gaza. As Forças de Defesa do país confirmaram a realização de operações "cirúrgicas" contra alvos do grupo palestino ontem. O governo israelense também exige a libertação imediata de todos os reféns capturados pelo Hamas em outubro de 2023.

Lista de exigências do Hamas

Hamas, por sua vez, divulgou quais são as suas condições para aceitar o acordo proposto pelos EUA. O porta-voz do grupo extremista, Fawzi Barhoum, disse que sua delegação busca "superar todos os obstáculos" para um acordo que atenda às "aspirações do povo de Gaza".

O Hamas listou suas principais exigências. Dentre elas estão:

Um cessar-fogo permanente e abrangente; A retirada completa das forças israelenses de toda a Faixa de Gaza; A entrada irrestrita de ajuda humanitária e de emergência; O retorno dos deslocados às suas casas; O início imediato de um processo de reconstrução completo, supervisionado por um órgão nacional palestino de tecnocratas; Um acordo justo de troca de prisioneiros.

Apesar da sinalização, Barhoum acusou Israel de tentar "obstruir e frustrar" a atual rodada de negociações. "Apesar da força militar brutal, do apoio ilimitado e da total parceria americana na guerra de extermínio em Gaza, eles não conseguiram e não conseguirão alcançar uma falsa imagem de vitória", completou.

*Com AFP