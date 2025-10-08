Topo

Notícias

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

08/10/2025 18h52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para anunciar um acordo sobre Gaza em sua rede Truth Social, segundo uma nota que lhe foi entregue nesta quarta-feira (8) pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e que pôde ser captada por um fotógrafo da AFP.

O acordo está "muito próximo", indica a nota manuscrita. "Precisamos que aprove um anúncio no Truth Social rapidamente para que você possa ser o primeiro a anunciar o acordo", diz a mensagem.

aue-jz/mr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza, diz AFP

Punido pelo PP, Fufuca diz que atua acima de 'disputa partidária interna'

Congresso argentino limita capacidade de Milei de governar por decreto

Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Filha de Nelson Piquet sofre acidente nos EUA e carro fica destruído; veja

Wall Street continua a subir sem trégua

Câmara aprova retirada de pauta da MP da taxação e impõe derrota ao governo Lula

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

Veja como votou cada deputado na MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

SP confirma mais 2 mortes e sobe para 5 óbitos por metanol em bebidas