Trump, fala na ONU e IR: o que está por trás de aprovação de Lula na Quaest

O encontro do presidente Lula com o chefe de Estado dos EUA, Donald Trump, a presença na ONU, a aprovação da elevação da isenção do Imposto de Renda na Câmara e as manifestações nas ruas tiveram efeito positivo na avaliação do governo, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Notícias positivas e vitórias políticas ajudam a explicar o "bom momento do governo", avalia Felipe Nunes, diretor da Quaest. A pesquisa Genial Quaest deste mês aponta que 48% aprovam o governo Lula e 49% desaprovam, um empate técnico pela primeira vez desde janeiro. O levantamento mostrou ainda que 3% não sabem ou não opinaram.

Após o encontro com Trump, Lula saiu mais forte para 49% dos entrevistados. Para 10%, ele saiu nem forte nem fraco, e para 27% ele saiu mais fraco. Dos questionados, 14% não souberam ou não responderam. A pesquisa mostrou ainda que, para 51%, Lula e Trump "vão se dar bem" após a conversa entre eles na última segunda-feira.

Pesquisa Quaest mostra que encontro de Lula e Trump teve impacto positivo para o governo Imagem: Genial/Quaest

Outro ponto avaliado foi o discurso de Lula na ONU em setembro. Embora 56% dos entrevistados tenham dito que não ficaram sabendo da fala do presidente, 52% dos que souberam afirmaram que Lula fez um bom discurso. Entre os entrevistados, 34% disseram que ele fez um discurso ruim. Para 6%, não foi bom nem ruim, e 8% não sabiam ou não responderam.

Fala de Lula na ONU contribuiu para aprovação do governo, diz Quaest Imagem: Pesquisa Genial/Quaest

Mudança no Imposto de Renda, elevando isenção a R$ 5 mil, também impactou na aprovação do governo. A proposta foi aprovada por unanimidade pela Câmara. A pesquisa mostrou que 67% disseram estar sabendo da proposta e 33% afirmaram não saber. Questionados se eram favoráveis ou contrários à proposta, 79% disseram ser a favor e 17%, contra.

Isenção no Imposto de Renda deve melhorar a situação financeira da população, segundo os entrevistados. O levantamento mostrou que 49% das pessoas que foram ouvidas acreditam que a mudança trará uma "melhora pequena" nas finanças pessoais e 41% acreditam que haverá uma "melhora importante". E10% não sabem ou não responderam.

Tema gerou percepção positiva entre bolsonaristas. Segundo a pesquisa, cresceu o número de eleitores tanto da direita não bolsonarista quanto entre bolsonaristas de que a elevação da isenção do IR vai trazer uma melhora "importante" nas finanças pessoais. Na direita bolsonarista, aumentou de 25% para 34% e, entre bolsonaristas, aumentou de 23% para 36% (entre março e outubro).

Projeto de IR gerou percepção positiva entre bolsonaristas, aponta pesquisa Imagem: Pesquisa Genial/Quaest

Manifestações contra anistia e PEC da Blindagem ajudaram na melhora da avaliação do governo, mostra pesquisa. Ficaram sabendo dos protestos contra a anistia e a PEC da Blindagem 51% dos entrevistados. Nesse grupo, 39% avaliaram que o governo saiu mais forte das manifestações, 30% disseram que saiu mais fraco, 9%, nem mais forte nem mais fraco e 22% não sabem ou não responderam.

Manifestações contra PEC da Blindagem e Anistia ajudaram governo sair mais forte, diz pequisa Imagem: Pesquisa Genial/Quaest

Desafio do governo e reorganização da direita

Percepção dos entrevistados é de que o preço dos alimentos subiu. Pesquisa apontava em julho que 61% dos entrevistados afirmavam que o preço dos produtos havia aumentado naquele mês. Agora, o percentual subiu para 63%. "Não houve melhora significativa na percepção sobre a inflação de alimentos, que seria o efeito mais estrutural", afirma Nunes. "O que sinaliza que essa tendência positiva pode não se manter no futuro."Além disso, 73% acreditam que o poder de compra dos brasileiros é menor em outubro. Em agosto, eram 70%. Apesar disso, o percentual de brasileiros que afirma que a economia piorou nos últimos 12 meses caiu de 48% em setembro para 42% em outubro. Em setembro, 29% acreditavam que a economia (no mesmo período) ficou do mesmo jeito. Agora, esse número cresceu para 35%.

Preço dos alimentos nos mercados subiu para eleitores, aponta Quaest Imagem: Pesquisa Genial/Quaest

Momento é de reorganização da direita, avalia Nunes. "Enquanto o governo piorava, a discussão na direita era: quem pode vencer Lula? Agora, com o governo melhorando, a pergunta passa a ser: qual agenda pode derrotar Lula?"

"O grande desafio do governo é conseguir mudar a percepção sobre o futuro do país", diz o diretor da Genial/Quaest. Apesar de a pesquisa refletir cenário após notícias positivas, a maioria, segundo Nunes, ainda avalia que se caminha na direção errada. "Sinal de que algo não está funcionado."

Pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro. O público-alvo foi de brasileiros com 16 anos ou mais. O método utilizado foi coleta domiciliar por meio de questionários. Foram realizadas 2.004 entrevistas; a margem de erro estimada é de dois pontos percentuais. A fonte de dados são os levantamentos do Pnad 2025/2, 2024/1 e Censo 2022. O nível de confiança é de 95%.