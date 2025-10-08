Trump diz que prefeito de Chicago e governador de Illinois deveriam estar presos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que o prefeito de Chicago e do governador de Illinois deveriam estar presos por sua falta de colaboração para impedir os protestos contra as operações de imigração, em uma mensagem na plataforma Truth Social.

"O prefeito de Chicago deveria estar na prisão por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!", declarou Trump referindo-se às críticas ao serviço de imigração e fiscalização de fronteiras do país (ICE, na sigla em inglês).

