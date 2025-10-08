Topo

Notícias

Trump diz que prefeito de Chicago e governador de Illinois deveriam estar presos

08/10/2025 09h58

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que o prefeito de Chicago e do governador de Illinois deveriam estar presos por sua falta de colaboração para impedir os protestos contra as operações de imigração, em uma mensagem na plataforma Truth Social. 

"O prefeito de Chicago deveria estar na prisão por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!", declarou Trump referindo-se às críticas ao serviço de imigração e fiscalização de fronteiras do país (ICE, na sigla em inglês).

jz-sms/mar/jc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Mulher é sequestrada em estacionamento de mercado na zona sul de SP

Maioria dos norte-americanos não quer envio de soldados sem ameaça externa, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Asteroide transita a apenas 400 km da Terra; passagem é uma das mais próximas já registradas

Trump diz que prefeito de Chicago e governador de Illinois deveriam estar presos

Papa Leão 14 diz aos bispos dos EUA para abordarem repressão de Trump à imigração

Café: exportador deixa de embarcar 625 mil sacas em agosto com gargalo logístico

Polícia conclui inquérito sem indiciar ninguém por queda de balão em SC

Preço do ouro supera US$ 4 mil por onça pela primeira vez

'Inside Gaza': o dia a dia dos jornalistas da AFP em Gaza

UE detalha como protegerá agricultores europeus no acordo com o Mercosul

Ataque de junta de Mianmar deixa ao menos 20 mortos em meio a guerra aérea