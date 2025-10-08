Topo

Trump diz que Israel e Hamas assinaram acordo sobre Gaza

08/10/2025 20h13

WASHINGTON (Reuters) - Israel e Hamas assinaram a primeira fase do acordo proposto pelos EUA para Gaza, permitindo a libertação de todos os reféns israelenses, anunciou o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta quarta-feira.

"Tenho muito orgulho de anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz", disse Trump no Truth Social.

"Isso significa que TODOS os reféns serão libertados muito em breve, e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada como os primeiros passos para uma paz forte, duradoura e eterna", acrescentou Trump.

(Reportagem de Ismail Shakil e Jasper Ward)

