Topo

Notícias

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no fim desta semana

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU - ALEXI J. ROSENFELD/Getty Images via AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU Imagem: ALEXI J. ROSENFELD/Getty Images via AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 16h52Atualizada em 08/10/2025 17h01

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que poderia ir ao Oriente Médio ainda no fim desta semana.

O que aconteceu

Trump comentou sobre o possível acordo de paz para Gaza. "Eu estava conversando com pessoas do Oriente Médio sobre o potencial acordo de paz para o Oriente Médio. 'Paz para o Oriente Médio'. Essa é uma bela frase", começou.

Talvez eu vá para lá em algum momento no final da semana, talvez no domingo. As negociações estão indo bem, lidando com o Hamas e muitos outros países. Nada parecido aconteceu antes. Se for esse o caso, provavelmente partiremos no domingo, talvez no sábado, talvez um pouco mais tarde do que no sábado à noite, mas essa parece ser a nossa agenda
Donald Trump

Em atualização, volte em instantes

Com AFP

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Macron "nomeará um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", anuncia Presidência francesa

Governo mantém empresa fora da lista suja após recurso de João Paulo Cunha

Crianças trocadas em hospital são devolvidas aos pais biológicos em Goiás

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no fim desta semana

Gilmar Mendes defende PEC da Segurança Pública e critica 'populismo' sobre o tema

Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no final desta semana

Vídeo mostra funcionários correndo após estrutura do restaurante Jamile desabar em SP

Último desejo de Jane Goodall: enviar Trump, Musk, Putin, Xi e Netanyahu ao espaço

'Não é hora de mudar de presidente': após pedir demissão, premiê francês defende permanência de Macron

Câmara Municipal de SP aprova criação de CPI sobre metanol em bebida

TCU determina fiscalizar atuação de órgãos públicos para prevenir adulteração em bebidas