Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no fim desta semana

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que poderia ir ao Oriente Médio ainda no fim desta semana.

O que aconteceu

Trump comentou sobre o possível acordo de paz para Gaza. "Eu estava conversando com pessoas do Oriente Médio sobre o potencial acordo de paz para o Oriente Médio. 'Paz para o Oriente Médio'. Essa é uma bela frase", começou.

Talvez eu vá para lá em algum momento no final da semana, talvez no domingo. As negociações estão indo bem, lidando com o Hamas e muitos outros países. Nada parecido aconteceu antes. Se for esse o caso, provavelmente partiremos no domingo, talvez no sábado, talvez um pouco mais tarde do que no sábado à noite, mas essa parece ser a nossa agenda

Donald Trump

Em atualização, volte em instantes

Com AFP