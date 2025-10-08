Topo

Notícias

Trump acredita que reféns vão retornar na próxima 2ª feira

08/10/2025 22h27

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que acredita que todos os reféns mantidos na Faixa de Gaza vão retornar na próxima segunda, após Israel e Hamas aceitarem a primeira fase do plano para pôr fim ao conflito no território palestino.

"Muitas coisas estão acontecendo para conseguir a libertação dos reféns, e acreditamos que todos eles vão retornar na segunda-feira. Parece que esse é o caso, e isso incluirá os corpos dos mortos", indicou Trump, em entrevista por telefone ao canal Fox News.

vla/bjt/sla/mvl/mr/mvl/mr/lb/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

MP denuncia 3 PMs por morte de estudante baleada pelas costas na Bahia

Trump diz acreditar que reféns vão retornar na próxima segunda-feira (entrevista a TV)

Trump acredita que reféns vão retornar na próxima 2ª feira

Espanha, França e Portugal querem acelerar rumo à Copa; Alemanha sem margem para erros

Conselho de Ética da Câmara rejeita cassação de Janones por camiseta contra anistia

Moraes manda devolver à PF armas apreendidas com réu da tentativa de golpe

Caiado e Sabino trocam farpas e ministro ironiza: Quando ele tiver 1,5% eu respondo

Primeira fase do cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

Mulher morre em desabamento do mezanino do Restaurante Jamile, na Bela Vista

Congresso argentino limita decisões unilaterais de Milei ao aprovar lei que veta decretos

Derrubada de MP é derrota imposta ao povo brasileiro, diz Lula