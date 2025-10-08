Trio que criou estruturas 'metalorgânicas', capazes de extrair água do deserto, vence Nobel de Química

O Nobel de Química de 2025 foi concedido nesta quarta-feira (8) ao japonês Susumu Kitagawa, ao britânico Richard Robson e ao jordano-americano Omar M. Yaghi, que receberam o prêmio "pelo desenvolvimento das estruturas metalorgânicas", novas formas moleculares inovadoras que trazem soluções para desafios ambientais, entre outras aplicações.

As estruturas metalorgânicas, ou MOFs (do inglês Metal-Organic Frameworks), são materiais formados por íons ou clusters metálicos conectados por ligantes orgânicos, que englobam várias substâncias, como os ácidos carboxílicos. Essas estruturas moleculares porosas têm espaços internos por onde circulam gases e outras substâncias químicas.

"Essas construções podem ser usadas para extrair água do ar do deserto, capturar dióxido de carbono, armazenar gases tóxicos ou catalisar reações químicas", destacou o júri do Nobel em um comunicado. "Graças ao desenvolvimento das estruturas metalorgânicas, os laureados ofereceram aos químicos novas possibilidades para resolver alguns dos desafios que enfrentamos", acrescenta o texto.

Os nomes de Yaghi e Kitagawa já apareciam há vários anos nas previsões de especialistas para o Nobel de Química. Variando os elementos usados na construção dos MOFs, "os químicos podem projetá-los para capturar e armazenar substâncias específicas. Os MOFs também podem desencadear reações químicas ou conduzir eletricidade", observa o comitê.

Materiais sob medidas

A descoberta possibilita "imaginar a criação de materiais capazes de separar o dióxido de carbono do ar ou dos escapamentos industriais, ou que possam ser usados para separar moléculas tóxicas de águas residuais", explicou Hans Ellegren, secretário-geral da Academia de Ciências que concede o Nobel.

As estruturas metalorgânicas "têm um potencial enorme, pois oferecem possibilidades até então desconhecidas de criar materiais sob medida com novas funções", afirmou Heiner Linke, presidente do comitê Nobel de Química.

"Eles encontraram uma maneira de criar materiais totalmente inovadores, com grandes cavidades que se assemelham quase a quartos de hotel, permitindo que moléculas entrem e saiam do mesmo material", acrescentou Linke.

Bolsas de Hermione em "Harry Potter"

"Uma pequena quantidade desse tipo de material pode ser comparável à bolsa da Hermione em Harry Potter. Ele pode armazenar enormes quantidades de gás em um volume minúsculo", acrescentou. Susumu Kitagawa é professor na Universidade de Kyoto, no Japão; Richard Robson leciona na Universidade de Melbourne, na Austrália; e Omar M. Yaghi é professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos.

Para os laureados de 2025, o prêmio é acompanhado de um cheque de 11 milhões de coroas suecas (cerca de € 920 mil), que será dividido entre os vencedores. O Prêmio Nobel de Química é o terceiro anunciado este ano, conforme a tradição, após os de Medicina, na segunda (6), e de Física, na terça (7).

Com agências