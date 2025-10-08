Tribunal argentino condena agressores da ex-presidente Cristina Kirchner por tentativa de assassinato

BUENOS AIRES (Reuters) - Um tribunal argentino condenou nesta quarta-feira duas pessoas à prisão por tentarem assassinar Cristina Kirchner em 2022, quando ela era vice-presidente.

Fernando Sabag Montiel, um brasileiro que vive na Argentina, foi considerado culpado de tentativa de homicídio agravado com arma de fogo e condenado a 10 anos de prisão.

Brenda Uliarte, ex-namorada de Montiel, foi condenada a oito anos como cúmplice necessária do crime.

Montiel apertou o gatilho de uma pistola carregada, que não disparou, a centímetros da cabeça da vice-presidente, e mais tarde confessou que pretendia matá-la.

O ataque a Cristina, uma das figuras políticas mais proeminentes da Argentina nas últimas duas décadas, chocou o país e atraiu ampla condenação internacional.

Atualmente, ela está em prisão domiciliar em um caso de corrupção.

(Reportagem de Lucila Sigal e Natalia Siniawski)