Tráfego de navios cresce no canal do Panamá apesar do tarifaço de Trump

O tráfego de navios pelo canal do Panamá aumentou no último ano fiscal, apesar da guerra tarifária do presidente americano, Donald Trump, informou, nesta quarta-feira (8), a autoridade que administra a passagem marítima.

Por esta via interoceânica, por onde transitam 5% do comércio marítimo mundial, transitaram 13.404 barcos com 489 milhões de toneladas de carga de 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro passado, segundo dados publicados pela Autoridade do Canal do Panamá (ACP).

Estas cifras representam um aumento de 19,25% no número de navios e de 15,6% na quantidade de carga em relação ao ano anterior.

No entanto, é menor que o projetado pela ACP, que tinha previsto que haviam transitado por ali 13.900 navios com cerca de 520 milhões de toneladas de carga.

O aumento do tráfego ocorreu em um período no qual dezenas de economias de todo o mundo enfrentam tarifas aduaneiras dos Estados Unidos mais altas impostas por Trump.

"Não estamos sentindo necessariamente este ano" o impacto deste aumento nas tarifas comerciais dos Estados Unidos, mas no próximo exercício fiscal, "vamos vê-lo, sim", declarou, nesta quarta-feira, o chefe da ACP, Ricaurte Vásquez.

O canal do Panamá, com 80 km, liga os oceanos Pacífico e Atlântico e conecta mais de 1.900 portos em 170 países.

Sua rota principal liga os portos de China, Japão e Coreia do Sul aos terminais da costa leste dos Estados Unidos.

