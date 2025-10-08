Topo

TCU adia prazo de relicitação do Galeão para viabilizar conclusão de repactuação

Brasília, 08

08/10/2025 21h49

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira a suspensão do processo de relicitação do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, até 31 de março de 2026. O pedido foi apresentado de forma conjunta pelo Ministério de Portos e Aeroportos, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pela concessionária RIOgaleão, responsável pela operação do terminal.

A decisão garante segurança jurídica para a repactuação do contrato de concessão após o acordo celebrado entre o governo e a concessionária no fim do último mês. O objetivo é permitir que o governo conduza as negociações sem que corram, em paralelo, os prazos legais da relicitação anterior.

O leilão para concretizar a repactuação, quando outras empresas poderão competir pelo ativo, é previsto para março do ano que vem.

O novo contrato prevê a saída da Infraero da sociedade. Também está prevista a cobrança de uma contribuição variável de 20% sobre o faturamento bruto até 2039 e a criação de um mecanismo de compensação financeira em caso de restrições operacionais no Aeroporto Santos Dumont.

Na cerimônia de assinatura do acordo, em setembro, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o aeroporto vai se tornar um importante hub de aviação na América do Sul. "Alcançamos um acordo para viabilizar um grande empreendimento do Brasil. Isso representa a retomada de um planejamento estratégico sobre um ativo fundamental da União", disse na ocasião.

