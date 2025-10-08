Subsidiária do BB nos EUA vai oferecer serviços bancários a clientes da Galapagos Advisory

O BB Americas Bank, subsidiária do Banco do Brasil nos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, 8, uma parceria para oferecer uma carteira de serviços bancários aos clientes da Galapagos Advisory, afiliada da Galapagos Capital, no mercado americano.

O acordo concede a brasileiros e latino-americanos, residentes ou não nos EUA, o acesso a múltiplas soluções financeiras, como abertura de conta corrente, além de cartão de crédito com a marca conjunta Galapagos Capital e BB Americas Bank. Crédito pessoal e financiamento imobiliário também estão entre os produtos oferecidos. Os serviços estarão disponíveis em uma plataforma digital com atendimento em português, inglês e espanhol

"Com essa parceria, poderemos atender uma base de clientes altamente qualificada por meio da Galapagos Capital, oferecendo a melhor solução de banking nos EUA para brasileiros e latino-americanos", afirmou o CEO do BB Americas Bank, Mario Fujii.

A parceria é mais uma etapa do fortalecimento da atuação internacional do BB. Com sede em Miami, na Flórida, o BB Americas Bank abriu um segundo escritório em Orlando, no mesmo Estado americano, em fevereiro. A subsidiária tem cerca de 70 mil clientes e administra US$ 3,2 bilhões em ativos. No ano passado, o BB Americas teve lucro de US$ 47 milhões.

O acordo também aprofunda os planos de internacionalização da Galapagos Capital, companhia global de investimentos que tem a gestão patrimonial como um dos pilares. A Galapagos atende mais de 50 mil clientes, com cerca de R$ 32 bilhões sob gestão.

"Estamos comprometidos em ampliar a proposta de valor da Galapagos Capital, integrando as soluções bancárias do BB Americas à nossa plataforma de Wealth Management, com suporte local nos Estados Unidos e padrão internacional de atendimento", disse o sócio da Galapagos Capital responsável pela área internacional, Bruno Carvalho.