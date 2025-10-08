Topo

SP confirma mais 2 mortes e sobe para 5 óbitos por metanol em bebidas

SP soma cinco mortes confirmadas por intoxicação em bebidas adulteradas por metanol
O governo de São Paulo confirmou hoje mais duas mortes por intoxicação em bebidas adulteradas por metanol.

O que aconteceu

Estado já contabiliza cinco óbitos confirmados por intoxicação em bebidas com metanol. Os dois novos casos de mortes ocorreram nos dias 25 e 28 de setembro, segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo.

Os cinco mortos são: um homem de 54 anos, um de 46 e outro de 45, todos moradores da capital; uma mulher de 30 anos, moradora de São Bernardo do Campo; e um homem de 23 anos, residente de Osasco.

São Paulo tem mais seis casos de morte por metanol em investigação. O governo realizou exames para confirmar se a intoxicação foi provocada pela ingestão de bebida alcoólica ou outros meios.

Entre os casos totais de intoxicação, foram registrados 201 até o momento no estado. Desses, 20 já foram confirmados e 181 estão sob investigação.

Governo paulista disse que reforçou atendimento com distribuição de três mil ampolas adicionais de antídotos para o tratamento de intoxicação por metanol. Os frascos foram enviados para 21 centros de referência de saúde pública estadual. No total, já são 5,5 mil ampolas disponíveis.

Ministério confirma 24 casos

O Ministério da Saúde disse ter registrado 259 notificações de intoxicação por metanol, com 24 casos confirmados e 235 em investigação. Os casos confirmados são em São Paulo (20), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Outras 145 suspeitas foram descartadas.

Entre os 235 casos em investigação, a maioria está concentrada em São Paulo, com 181 registros. Em seguida aparecem Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

Saúde também confirmou os cinco óbitos em São Paulo. Outras 11 mortes seguem sob análise, sendo São Paulo (6), Mato Grosso do Sul (1), Pernambuco (3) e Paraíba (1).

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

