S&P 500 e Nasdaq fecham em alta com força de setor de tecnologia compensando preocupações com o Fed

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações de tecnologia impulsionaram as ações dos Estados Unidos nesta quarta-feira, quando os investidores, sem acesso a dados econômicos durante a paralisação do governo, examinaram a ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve em busca de pistas sobre as perspectivas para as taxas de juros.

O índice Nasdaq, com concentração de papéis de tecnologia, teve o maior ganho percentual, impulsionado pelas megacaps relacionadas à inteligência artificial que lideraram os ganhos do mercado até agora neste ano.

O S&P 500 e o Nasdaq registraram os maiores patamares de fechamento da história, enquanto o Dow terminou essencialmente estável.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,20 ponto, ou 0,00%, para 46.601,78 pontos, o S&P 500 ganhou 39,13 pontos, ou 0,58%, para 6.753,72 pontos e o Nasdaq Composite ganhou 255,02 pontos, ou 1,12%, para 23.043,38 pontos.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, as ações de tecnologia lideraram os ganhos, enquanto as ações de energia tiveram a perda percentual mais acentuada.

"O tema continua sendo o crescimento agressivo, com uma oferta constante de anúncios de negócios, um após o outro, relacionados ao espaço de IA", disse Bill Merz, chefe de Pesquisa de Mercado de Capitais do U.S. Bank Wealth Management, em Minneapolis.

"Qualquer coisa ligada à IA está atraindo uma quantidade significativa de atenção."

Em meio à euforia contínua em torno da IA, o aumento da incerteza dos EUA e geopolítica fez com que os preços do ouro ultrapassassem o limite de US$4.000 por onça, à medida que os investidores migram para o metal como uma proteção contra riscos crescentes.

A paralisação do governo dos EUA entrou em seu oitavo dia, e um impasse no Congresso parece sugerir que os participantes do mercado não terão indicadores econômicos oficiais no futuro imediato.

Na ausência de dados, os investidores se voltaram para a temporada de resultados do terceiro trimestre, que começará na próxima semana, e para a ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

A ata mostrou um Fed dividido, com as autoridades monetárias preocupadas com os riscos crescentes do mercado de trabalho, mas ainda cautelosos com a inflação. E, embora "a maioria tenha julgado que provavelmente seria apropriado flexibilizar ainda mais a política monetária ao longo do restante deste ano", o momento e o ritmo de novos movimentos permaneceram uma questão em aberto.

Os mercados financeiros estão precificando uma probabilidade de 92,5% de que o Fed reduza os juros em 25 pontos-base na conclusão da reunião de política monetária deste mês.