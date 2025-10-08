Topo

S&P 500 e Nasdaq avançam antes dos comentários do Fed

08/10/2025 11h49

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta quarta-feira, com os investidores aguardando novas pistas sobre a trajetória da taxa de juros nos Estados Unidos.

Com a paralisação do governo dos EUA atrasando a divulgação de relatórios econômicos importantes, é provável que os investidores se apoiem fortemente em comentários das autoridades do Federal Reserve para orientar seu posicionamento.

A euforia em torno da inteligência artificial tem ajudado as ações a afastar as preocupações com a paralisação até o momento, mas a marca histórica do ouro acima de US$4.000 a onça ressalta o crescente apetite por proteção contra riscos e um cenário macroeconômico instável.

"O ouro está se tornando o porto seguro que o dólar costumava ser", disse Matthew Tuttle, presidente-executivo da Tuttle Capital Management.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,18%, para 46.520,96 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,18%, a 6.726,49 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,52%, para 22.906,87 pontos.

O setor de tecnologia do S&P 500 tinha alta de 1%, com a Nvidia ganhando 1,8% e a Micron Technology subindo 3,6%.

Declarações da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan; do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee; do diretor do Fed Michael Barr; e do presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ficarão no radar. A ata da reunião de setembro do Fed será divulgada às 15h (horário de Brasília).

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)

