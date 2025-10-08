Topo

SovEcon eleva previsão da safra de trigo da Ucrânia em 2025, a 22,9 milhões de t

08/10/2025 13h46

São Paulo, 8 - A SovEcon, consultoria líder especializada nos mercados de grãos do Mar Negro, aumentou a previsão da safra de trigo da Ucrânia em 1,5 milhão de toneladas, totalizando 22,9 milhões de t, em 2025, citando rendimentos mais elevados relatados pelo Ukrstat, serviço nacional de estatísticas da Ucrânia. A estimativa para a produção de milho foi elevada em 900 mil t, a 31,8 milhões de t.Conforme a SovEcon, o Ukrstat informou que, em 1º de setembro, a colheita de trigo na Ucrânia totalizava 23,1 milhões de t em 5,1 milhões de hectares (98% da área) com um rendimento médio de 4,55 t/ha. A SovEcon, no entanto, agora espera que a safra final de trigo seja de 22,9 milhões de t com um rendimento de 4,43 t/ha (em comparação com 4,14 t/ha anteriormente).Já a revisão do milho reflete a melhoria dos rendimentos nas regiões norte e central. A SovEcon agora vê o rendimento final em 7,0 t/ha, acima dos 6,8 t/ha de um mês atrás. "Os campos do sul foram prejudicados por calor extremo e seca, enquanto as áreas centrais e do norte se beneficiaram de condições mais frescas e úmidas", comentou a SovEcon. A consultoria aumentou sua previsão de exportação de trigo ucraniano para 2025/26 em 900 mil t, para 16,8 milhões de t, e para o milho em 700 mil t, para 27 milhões de t, apoiada por maiores safras.*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

