Soldados e corpos retidos: quem são reféns que devem ser libertos de Gaza

Explosões levantam fumaça em Gaza, vistas do sul de Israel - Ronen Zvulun/Reuters - 7.out.2025
Explosões levantam fumaça em Gaza, vistas do sul de Israel Imagem: Ronen Zvulun/Reuters - 7.out.2025
Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 20h18Atualizada em 08/10/2025 20h23

Vinte reféns israelenses podem ser libertos pelo Hamas após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar hoje que Israel e o grupo extremista chegaram a um acordo para soltá-los.

O que aconteceu

Ontem, eles completaram dois anos desde que foram sequestrados durante o ataque do Hamas a Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentou em 26 de setembro, diante da Assembleia Geral da ONU, os nomes dos 20 reféns em Gaza que naquele momento se acreditava estarem vivos.

