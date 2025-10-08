Soldados e corpos retidos: quem são reféns que devem ser libertos de Gaza

Vinte reféns israelenses podem ser libertos pelo Hamas após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar hoje que Israel e o grupo extremista chegaram a um acordo para soltá-los.

O que aconteceu

Ontem, eles completaram dois anos desde que foram sequestrados durante o ataque do Hamas a Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentou em 26 de setembro, diante da Assembleia Geral da ONU, os nomes dos 20 reféns em Gaza que naquele momento se acreditava estarem vivos.

*em atualização