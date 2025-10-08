Topo

Notícias

SoftBank compra divisão de robótica da ABB por US$ 5,38 bilhões

Tóquio

08/10/2025 07h16

O grupo japonês SoftBank fechou acordo para adquirir a unidade de robótica da suíça ABB por US$ 5,38 bilhões, valor que inclui dívidas. O negócio encerra o plano anterior da ABB de realizar a cisão e abertura de capital (spin-off, no termo em inglês) da sua unidade de robótica.

Segundo o presidente do conselho da ABB, Peter Voser, a proposta foi avaliada e comparada com a intenção original de cisão. "Ela reflete a força de longo prazo da divisão e criará valor imediato para os acionistas da ABB", afirmou.

Com o acordo, o chefe da área de robótica e automação discreta da ABB, Sami Atiya, deixará o comitê executivo da empresa no fim de 2025 e atuará como assessor estratégico durante 2026.

A venda ainda depende de aprovações regulatórias e outras condições usuais, com conclusão esperada para meados ou final de 2026. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

O que se sabe sobre arrastão em prédio na Barra Funda que gerou prejuízo de mais de R$ 2 mi

Governo Lula tem avaliação positiva de 33%, aprovação e desaprovação do presidente têm empate técnico, diz Genial/Quaest

Israel e Hamas trocam lista de reféns e prisioneiros; negociações pelo fim da guerra avançam no Egito

Perícia confirma metanol adicionado em bebidas apreendidas em São Paulo

Para 49%, Lula sai mais forte após encontro com Trump, diz pesquisa Genial/Quaest

Procurador dá parecer contrário a recurso de Zambelli para deixar prisão

Genial/Quaest: cresce rejeição à anistia e maioria é contra reduzir penas dos condenados de 8/1

Bruxelas propõe medidas para blindar agricultores europeus de acordo com o Mercosul

Governo Lula é aprovado por 48% e desaprovado por 49%, aponta Genial/Quaest

Nobel de Química premia trio por pesquisas sobre novas estruturas moleculares

Nobel de Química premia estrutura que armazena gases e captura poluentes