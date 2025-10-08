Topo

Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP

08/10/2025 18h17

O governo paulista confirmou no final da tarde desta quarta-feira (8) a quinta morte causada por intoxicação por metanol no estado. As vítimas são três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, e um homem de Osasco de 23 anos. 

O governo confirmou ainda outros 15 casos de intoxicação pela substância e 181 em investigação. Há também 6 mortes em investigação.

A capital paulista é a cidade com mais casos confirmados: 16, seguida de Osasco (1), São Bernardo do Campo (1), Itapecerica da Serra (1), e Guarulhos (1).

Nesta quarta-feira (8), as autoridades sanitárias interditaram um estabelecimento na capital paulista, localizado na zona Leste da cidade, por apresentar condições sanitárias inadequadas, e alimentos vencidos. Foram apreendidas seis garrafas de bebidas alcoólicas.

Segundo o governo do estado, ao todo, 12 estabelecimentos já foram interditados e 23 locais fiscalizados pelas equipes da Vigilância Sanitária Estadual, em parceria com as vigilâncias municipais, o Procon e a Polícia Civil. 

A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu preventivamente a inscrição estadual de seis distribuidoras e dois bares, totalizando oito estabelecimentos.

