Macron poderá nomear novo primeiro-ministro "nas próximas 48 horas", diz Lecornu

O primeiro-ministro demissionário, Sébastien Lecornu, estimou nesta quarta-feira (8) que a situação política atual permite ao presidente francês, Emmanuel Macron, nomear um chefe de governo "nas próximas 48 horas", ao término de dois dias de consultas com os partidos políticos.

"Disse ao presidente que as perspectivas de dissolução [da Assembleia Nacional] se afastavam e que penso que a situação permite ao presidente nomear um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", afirmou Lecornu durante uma entrevista à televisão pública.

