Topo

Notícias

Mulher é sequestrada em estacionamento de mercado na zona sul de SP

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 10h09

Câmeras de segurança do estacionamento de um mercado na zona sul de São Paulo gravaram o momento em que uma mulher foi sequestrada após guardar as compras na mala do carro.

O que aconteceu

Vítima, de 58 anos, estava em um hortifruti na avenida Engenheiro José Salles, no bairro Cidade Dutra, quando foi raptada na tarde do sábado. Ela é abordada menos de 10 segundos após entrar no carro e o veículo deixa o estacionamento menos de um minuto após a abordagem.

Ao menos três pessoas participaram do sequestro: dois homens que entraram no carro da vítima e outro que dirigia o veículo ao lado do dela. Na gravação, é possível ver que outra pessoa, aparentemente um cliente, chega ao estacionamento e sai com o carro enquanto a mulher é abordada.

Relacionadas

Justiça manda prender médico condenado por deformar 9 pacientes em GO e DF

Perícia confirma metanol adicionado em bebidas apreendidas em São Paulo

Faraó dos Bitcoins é condenado a 19 anos por organização criminosa

A mulher passou pouco menos de uma hora sequestrada e foi obrigada a fazer transações bancárias durante o sequestro. Após ser libertada, ela procurou a Polícia Civil.

Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. O caso é investigado como roubo pelo 102º DP.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Não conhecemos e não temos mapeamento de 70% de nossas riquezas naturais, diz Lula

Câmara aprova projeto de Sérgio Moro que criminaliza ataques planejados contra agentes públicos

Economia global não está tão ruim quanto se temia, diz diretora do FMI

Temperatura despenca e São Paulo tem alerta para chuvas intensas

Cidade mexicana presa entre o medo e a sede de justiça pela extorsão

Apesar do impasse político, economia francesa preserva fundamentos sólidos e segue resiliente

Ministro do Equador diz que indígenas tentaram assassinar presidente Noboa

Trump quer usar lei bicentenária para uso de militares mesmo sem aval local

200 policiais, 100 viaturas: SP tem megaoperação contra o tráfico hoje

Homem é baleado durante assalto em Pinheiros

PF faz megaoperação contra abuso sexual de crianças e adolescentes em todo o País