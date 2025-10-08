Mulher é sequestrada em estacionamento de mercado na zona sul de SP

Câmeras de segurança do estacionamento de um mercado na zona sul de São Paulo gravaram o momento em que uma mulher foi sequestrada após guardar as compras na mala do carro.

O que aconteceu

Vítima, de 58 anos, estava em um hortifruti na avenida Engenheiro José Salles, no bairro Cidade Dutra, quando foi raptada na tarde do sábado. Ela é abordada menos de 10 segundos após entrar no carro e o veículo deixa o estacionamento menos de um minuto após a abordagem.

Ao menos três pessoas participaram do sequestro: dois homens que entraram no carro da vítima e outro que dirigia o veículo ao lado do dela. Na gravação, é possível ver que outra pessoa, aparentemente um cliente, chega ao estacionamento e sai com o carro enquanto a mulher é abordada.

A mulher passou pouco menos de uma hora sequestrada e foi obrigada a fazer transações bancárias durante o sequestro. Após ser libertada, ela procurou a Polícia Civil.

Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. O caso é investigado como roubo pelo 102º DP.