Senado cancela votações após Câmara retirar MP do IOF de pauta

Brasília, 08

08/10/2025 20h11

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou o encerramento dos trabalhos desta quarta-feira, 8, após a Câmara dos Deputados retirar de pauta a Medida Provisória 1.303/2025, que previa alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Alcolumbre ficou horas reunido com os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Após o resultado da Câmara, Alcolumbre determinou que a sessão não seria retomada.

O cancelamento da sessão do Senado adia a votação de outros temas importantes para o governo, como o Projeto de Lei Complementar (PLP) 168/2025, que viabiliza os recursos da medida provisória do tarifaço. Com isso, a apreciação dos destaques do PLP fica para a próxima semana.

