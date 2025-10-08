Saque-aniversário do FGTS: veja calendário de pagamentos em 2025

O governo federal divulgou o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para o ano de 2025. O cronograma segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que quem nasceu em janeiro já poderá retirar o valor dentro do período estabelecido.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: de 02/01 a 31/03/2025

Fevereiro: de 03/02 a 30/04/2025

Março: de 03/03 a 30/05/2025

Abril: de 01/04 a 30/06/2025

Maio: de 02/05 a 31/07/2025

Junho: de 02/06 a 29/08/2025

Julho: de 01/07 a 30/09/2025

Agosto: de 01/08 a 31/10/2025

Setembro: de 01/09 a 28/11/2025

Outubro: de 01/10 a 30/12/2025

Novembro: de 03/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: de 01/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e permite que o trabalhador retire uma parte do saldo de sua conta no mês do aniversário. No entanto, quem adere a essa opção perde o direito de sacar o valor total do FGTS em caso de demissão, ficando restrito apenas à multa rescisória.

No modelo tradicional, o saque-rescisão, o trabalhador dispensado sem justa causa pode sacar a totalidade do saldo mais a multa de 40%, quando aplicável. Já no saque-aniversário, os valores ficam liberados no primeiro dia útil do mês de nascimento do beneficiário, com prazo de até 60 dias para retirada.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é voluntária e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo do FGTS. Nesses canais, o trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber o valor. Segundo a Caixa, o crédito é liberado em até 5 dias úteis após o pedido, caso ele seja realizado dentro do mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não exista contrato de antecipação em aberto. Contudo, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.