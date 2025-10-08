Salário mínimo subiu 7,5% em 2025; saiba o valor do piso nacional

O novo valor do salário mínimo nacional passou a ser creditado pela primeira vez na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha entrado em vigor em janeiro, os depósitos só ocorrem no mês seguinte ao período trabalhado. Por isso, o ajuste aparece nos contracheques emitidos a partir de fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber por mês em atividades formais. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas pagos pelo governo federal.

O montante de R$ 1.518 representa uma alta de R$ 106, ou seja, 7,5% de acréscimo, percentual acima da inflação registrada no mesmo intervalo. Mesmo assim, o valor final ficou menor do que o esperado devido ao corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Mudança na forma de cálculo

Antes, o piso nacional era reajustado com base na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — índice que tende a ser mais favorável ao trabalhador do que o IPCA — somado à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Pela regra antiga, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incluído um limite de até 2,5% para a elevação de despesas. Isso significa que, mesmo que o PIB registre 3,2% de crescimento, será considerado apenas o teto de 2,5% na conta.

O piso nacional afeta diretamente o valor das aposentadorias pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e de diversos programas sociais. Por essa razão, o governo busca controlar aumentos maiores para evitar impacto excessivo nas contas públicas em um cenário de contenção de gastos.