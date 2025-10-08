Sakamoto: Ao proteger Eduardo, Câmara vai ser cúmplice de traição ao Brasil

Ao defender o arquivamento do processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a Câmara dos Deputados se torna cúmplice de uma traição ao país, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Para Sakamoto, a decisão ignora a gravidade de o deputado ter articulado sanções dos EUA contra o Brasil, o que causou tarifas extras de até 50% sobre produtos nacionais e desgaste à oposição.

O que Eduardo Bolsonaro fez não foi exercer a livre manifestação de seu pensamento em meio ao seu mandato parlamentar. Ele foi até os EUA e, com a ajuda de Paulo Figueiredo, incentivou o governo de lá para o estabelecimento de sanções contra o Brasil, que acabaram se transformando em uma tarifa extra de 40% aplicada aos 10% que já estava aplicando aos produtos exportados para lá, o que acaba criando problemas para os empregos e empresas do Brasil.

Eduardo Bolsonaro está fazendo algo que está muito além do mandato dele. Ele está fazendo uma coisa que é lesa-pátria, é traição. Eduardo já está inscrito no rol nacional de traidores da pátria, ao lado de Silvério dos Reis, Calabar e Cabo Anselmo. Ele usa as redes sociais e outro país para tentar fazer com que essa outra nação agrida os interesses econômicos do Brasil. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destaca que, ao não punir o deputado, a Câmara se omite diante de uma questão que considera de soberania nacional, e reforça que a omissão é histórica.

O que a Câmara está fazendo nesse furdúncio todo é se omitir historicamente. A questão não é política ou partidária; é de soberania. Enquanto a Câmara não cassar Eduardo Bolsonaro, ela é cúmplice porque garante salário, cargo e legitimidade para que ele continue traindo o país. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

'Histórico do Conselho de Ética é de decisões flexíveis', aponta Carla Araújo

O Conselho de Ética da Câmara costuma punir deputados de forma desigual, influenciado pelo cenário político, analisa a colunista Carla Araújo; ela destaca instabilidade da Casa e imprevisibilidade sobre o caso Eduardo Bolsonaro.

Realmente temos esse histórico do Conselho de Ética da Câmara, inclusive desde a época do presidente Arthur Lira. O que vimos naquela época e agora?

Ontem, eu estava no Congresso e, conversando com alguns parlamentares da base e da oposição, há também essa essa ausênci, um pouco de fraqueza no comando do Hugo Motta, que acaba contaminando um pouco essas decisões e avanços. Carla Araújo, colunista do UOL

