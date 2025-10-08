Sabino diz que fica com Lula e que União erra; Caiado reage: 'Imoralidade'

Em meio a um processo de expulsão do União Brasil, o ministro do Turismo, Celso Sabino, manteve a aposta em ficar no governo Lula mesmo contra a vontade de seu partido, histórico adversário do PT.

O que aconteceu

Sabino reiterou a decisão ao chegar para a reunião que vai decidir sobre sua expulsão. "Fico ao lado do presidente Lula por entender que é a melhor opção para o país", disse.

A afirmação irritou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato do União à Presidência. Ele disse que Sabino está em posição indefensável. "É algo de uma imoralidade ímpar, como se pode estar dentro de um partido, ser soldado de Lula e soldado do União Brasil."

Nesta manhã, a Executiva Nacional do União está reunida para tratar da expulsão de Sabino. O ministro recebeu um ultimato em 19 de setembro para deixar o cargo. Ele chegou a sinalizar que cumpriria a determinação, mas recuou.

Em vez de romper, Sabino tem se aproximado de Lula. Ambos viajaram juntos para o Pará, base eleitoral do ministro, onde a dupla fez entregas relacionadas à COP30.

Sabino deseja disputar uma vaga ao Senado no Pará, e o evento ajuda nesta causa. Ele conseguiu uma vitrine e tornou seu nome conhecido. Estar em Belém em novembro, quando a COP30 começa, amplificaria este efeito.

A permanência de Sabino no Turismo levou o União a abrir processo de expulsão por infidelidade partidária. O deputado Fabio Schiochet (União-SC) vai relatar o caso e entregar um parecer sobre haver ou não motivos para afastamento.

Sabino reclama que o União toma decisões erradas e apressadas. "Vi hoje aqui para apresentar minha defesa nesse processo que não acho que é justo, que não seguiu o rito normal. Acredito que o partido tomou decisões precipitadas", afirmou.

A situação desgasta os caciques do União e Caiado. A preferência de Sabino por Lula vai contra uma ordem da Executiva Nacional, que deseja fazer da federação do União com o PP a maior frente de oposição do país. Também sugere que a pré-candidatura de Caiado não é competitiva.

O presidente do União, Antônio Rueda, ainda quer enviar recados ao Planalto. Ele foi incluído na investigação da Polícia Federal que apura o uso do mercado financeiro para lavar dinheiro do PCC. Um piloto que transportava integrantes da facção declarou ao UOL e ao ICL que o avião utilizado nos voos pertencia Rueda. Ele nega.

O Progressistas também lida com um integrante que não deseja sair do governo Lula. O partido afastou o ministro dos Esportes, André Fufuca, do cargo de vice-presidente nacional por ele continuar no governo federal.