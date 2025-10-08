Topo

Notícias

Sabino afirma que permanência no União Brasil ficou 'insustentável'

18.set.2024 - O presidente Lula, acompanhado de Celso Sabino (à dir.), ministro do Turismo, durante cerimônia de Sanção da Nova Lei do Turismo, no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress
18.set.2024 - O presidente Lula, acompanhado de Celso Sabino (à dir.), ministro do Turismo, durante cerimônia de Sanção da Nova Lei do Turismo, no Palácio do Planalto Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 23h16Atualizada em 08/10/2025 23h19

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que a permanência no União Brasil "ficou insustentável" após ser suspenso do partido por 60 dias. Ele enfrenta um processo por infidelidade partidária porque se recusa a deixar o governo Lula.

O que aconteceu

Decisão de suspendê-lo foi equivocada, afirmou o ministro, em entrevista à CNN Brasil. "A decisão, no meu entendimento, foi equivocada. A federação [com o PP], que ainda não foi nem oficializada pelo TSE, tomou essa decisão de se colocar em oposição ao governo e que todos os seus filiados saíssem do governo."

Relacionadas

Processos contra Janones, Lindbergh e Boulos avançam no Conselho de Ética

'Derrota imposta ao povo brasileiro', diz Lula sobre MP caducada

Nikolas vota com governo em MP e diz que errou porque cuidava da filha bebê

Permanência no partido ficou insustentável após suspensão, lamentou. "Acredito que ficou insustentável minha permanência nesse partido. Acredito que essa intervenção que teve no diretório estadual foi uma intervenção muito grande. Acredito que minha passagem política pelo União Brasil deu o que tinha que dar."

Sabino também foi afastado da presidência do diretório do Pará. Outra providência é a intervenção imediata nos diretórios municipais do estado. Serão indicados novos nomes em até 20 dias para os cargos.

Suspenso, ele perde o cargo de presidente estadual, que permitia nomear aliados e cuidar do fundo partidário. Passa a não poder votar nas decisões nacionais, estaduais e municipais do partido e não participa da escolha dos nomes de candidatos para o ano que vem.

Expulsão de Sabino será discutida pelos próximos 60 dias no Conselho de Ética interno. Durante este período, a defesa poderá apresentar argumentos para a manutenção do cargo e trabalhar para reunir votos a favor do ministro. Segundo o UOL apurou, a tendência é de expulsão ao final desse prazo.

Executiva Nacional do União tem 22 dirigentes com direito a voto. Sabino é um deles. Para haver expulsão, é preciso apoio de 3/5 dos integrantes —ou 13 membros.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Sabino afirma que permanência no União Brasil ficou 'insustentável'

Noruega vence Paraguai na prorrogação (1-0) e vai às quartas de final do Mundial Sub-20

MP denuncia 3 PMs por morte de estudante baleada pelas costas na Bahia

Trump diz acreditar que reféns vão retornar na próxima segunda-feira (entrevista a TV)

Trump acredita que reféns vão retornar na próxima 2ª feira

Espanha, França e Portugal querem acelerar rumo à Copa; Alemanha sem margem para erros

Conselho de Ética da Câmara rejeita cassação de Janones por camiseta contra anistia

Moraes manda devolver à PF armas apreendidas com réu da tentativa de golpe

Caiado e Sabino trocam farpas e ministro ironiza: Quando ele tiver 1,5% eu respondo

Primeira fase do cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

Mulher morre em desabamento do mezanino do Restaurante Jamile, na Bela Vista