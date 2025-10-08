Sabino afirma que permanência no União Brasil ficou 'insustentável'

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que a permanência no União Brasil "ficou insustentável" após ser suspenso do partido por 60 dias. Ele enfrenta um processo por infidelidade partidária porque se recusa a deixar o governo Lula.

O que aconteceu

Decisão de suspendê-lo foi equivocada, afirmou o ministro, em entrevista à CNN Brasil. "A decisão, no meu entendimento, foi equivocada. A federação [com o PP], que ainda não foi nem oficializada pelo TSE, tomou essa decisão de se colocar em oposição ao governo e que todos os seus filiados saíssem do governo."

Permanência no partido ficou insustentável após suspensão, lamentou. "Acredito que ficou insustentável minha permanência nesse partido. Acredito que essa intervenção que teve no diretório estadual foi uma intervenção muito grande. Acredito que minha passagem política pelo União Brasil deu o que tinha que dar."

Sabino também foi afastado da presidência do diretório do Pará. Outra providência é a intervenção imediata nos diretórios municipais do estado. Serão indicados novos nomes em até 20 dias para os cargos.

Suspenso, ele perde o cargo de presidente estadual, que permitia nomear aliados e cuidar do fundo partidário. Passa a não poder votar nas decisões nacionais, estaduais e municipais do partido e não participa da escolha dos nomes de candidatos para o ano que vem.

Expulsão de Sabino será discutida pelos próximos 60 dias no Conselho de Ética interno. Durante este período, a defesa poderá apresentar argumentos para a manutenção do cargo e trabalhar para reunir votos a favor do ministro. Segundo o UOL apurou, a tendência é de expulsão ao final desse prazo.

Executiva Nacional do União tem 22 dirigentes com direito a voto. Sabino é um deles. Para haver expulsão, é preciso apoio de 3/5 dos integrantes —ou 13 membros.